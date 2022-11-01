Космический корабль Orion миссии Artemis 1 прибыл к Луне и успешно совершил ряд маневров
Космический корабль Orion, выполняющий полет к Луне в рамках миссии Artemis 1, успешно закончил один из ключевых маневров - сближение с Луной на дистанцию 130 километров (81 миля) и пролет мимо Луны на такой высоте. Выполнение этого маневра имеет крайне важное значение по многим причинам, он является критическим тестом орбитальной двигательной установки.
Всего во время полета к Луне космический корабль Orion запускал свои двигатели четыре раза. В последний раз его система орбитальных маневровых двигателей была запущена на 2 минуты и 30 секунд, что ускорило космический корабль еще на 930 километров в час и в результате, когда Orion проходил над Луной на высоте 130 километров, его скорость составляла 8210 километров в час.
Такое ускорение является одним из двух маневров, необходимых для выхода космического корабля на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны. На пятницу этой недели уже запланирован еще один запуск двигателей, который, как раз, и выведет Orion на заданную орбиту, самая дальняя точка которой удалена от поверхности Луны на 64 370 километров.
На орбите космический корабль Orion будет оставаться в течение недели, тестируя различные системы, включая управление, навигацию, коммуникации, энергетику и жизнеобеспечение. Затем, выполнив ряд обратных маневров, космический корабль возвратится на Землю, что должно произойти 11 декабря этого года.
Представители НАСА предоставят более подробную информацию о маневрах космического корабля Orion на пресс-конференции, которая будет проведена в понедельник следующей недели. На ней же будет представлен отчет обо всех возникших неприятностях и неполадках, которые, к счастью, никак не повлияли на ход выполнения миссии.