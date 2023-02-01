Марсоход Curiosity обнаружил третий железный метеорит
Передвигаясь по поверхности Красной Планеты, на 3724-й Сол (марсианский день) своей миссии, марсоход Curiosity обнаружил на поверхности очередной метеорит, размером около 30 сантиметров и состоящий явно из другого материала, чем обычные марсианские породы ржавых оттенков. После этого, 27 января нынешнего года, марсоход развернулся в более удобное положение и при помощи камеры Mastcam сделал 19 снимков, которые были переданы на Землю и которые были сшиты в одно большое изображение.
Отметим, что этот метеорит, получивший название Cacao, является уже третьим по счету железно-никелевым метеоритом, найденным на Марсе марсоходом Curiosity. В 2014 году им был найден большой, двухметровый метеорит Lebanon, а в 2016 году на одном из склонов горы Шарп марсоход обнаружил метеорит, размером с мяч для гольфа, который получил название Egg Rock.
Подобные железные метеориты являются не редкостью и на Земле. В далеком прошлом даже некоторым из японских императоров и фараону Тутанхамону выковали оружие, используя металл таких метеоритов.
Напомним нашим читателям, что основная миссия марсохода Curiosity заключается в исследованиях геологической истории древнего Марса и следов жизни, которая существовала на поверхности планеты в далеком прошлом. Практически такую же задачу решает более новый и современный марсоход Perseverance, который находится на удалении 3700 километров от места расположения марсохода Curiosity.
Марсоход Perseverance также собирает образцы марсианского грунта и горных пород, которые будут доставлены на Землю когда-то в начале 2030-х годов. Найденные железно-никелевые метеориты не представляют интереса с этой точки зрения, они являются лишь еще одними из достопримечательностей Красной Планеты, с которыми нас периодически знакомят представители американского космического агентства НАСА.