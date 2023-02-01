 | Вчера, 09:43 | Космос и Авиация

Марсоход Curiosity обнаружил третий железный метеорит

Метеорит Cacao


Передвигаясь по поверхности Красной Планеты, на 3724-й Сол (марсианский день) своей миссии, марсоход Curiosity обнаружил на поверхности очередной метеорит, размером около 30 сантиметров и состоящий явно из другого материала, чем обычные марсианские породы ржавых оттенков. После этого, 27 января нынешнего года, марсоход развернулся в более удобное положение и при помощи камеры Mastcam сделал 19 снимков, которые были переданы на Землю и которые были сшиты в одно большое изображение.

Метеорит Lebanon


Отметим, что этот метеорит, получивший название Cacao, является уже третьим по счету железно-никелевым метеоритом, найденным на Марсе марсоходом Curiosity. В 2014 году им был найден большой, двухметровый метеорит Lebanon, а в 2016 году на одном из склонов горы Шарп марсоход обнаружил метеорит, размером с мяч для гольфа, который получил название Egg Rock.

Подобные железные метеориты являются не редкостью и на Земле. В далеком прошлом даже некоторым из японских императоров и фараону Тутанхамону выковали оружие, используя металл таких метеоритов.

Метеорит Egg Rock


Напомним нашим читателям, что основная миссия марсохода Curiosity заключается в исследованиях геологической истории древнего Марса и следов жизни, которая существовала на поверхности планеты в далеком прошлом. Практически такую же задачу решает более новый и современный марсоход Perseverance, который находится на удалении 3700 километров от места расположения марсохода Curiosity.

Марсоход Perseverance также собирает образцы марсианского грунта и горных пород, которые будут доставлены на Землю когда-то в начале 2030-х годов. Найденные железно-никелевые метеориты не представляют интереса с этой точки зрения, они являются лишь еще одними из достопримечательностей Красной Планеты, с которыми нас периодически знакомят представители американского космического агентства НАСА.


Ключевые слова:
Марсоход, Curiosity, Метеорит, Железо, Никель, Cacao, Lebanon, Egg Rock

Первоисточник

Другие новости по теме:
  • Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Марса большой железный метеорит
  • Марсоход Curiosity обнаружил второй кусок железно-никелевого метеорита
  • Марсоход Curiosity обнаружил метеорит на поверхности Красной Планеты
  • Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной Планеты странный шар почти идеальной формы
  • НАСА обнаружили новые доказательства существования жизни на Марсе.



    •
     | Комментарии: 0 | Распечатать

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    © DailyTechInfo 2009