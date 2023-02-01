Марсоход Perseverance завершил создание резервного склада образцов для возвращения на Землю
Напомним нашим читателям, что марсоход Perseverance совершил посадку на поверхность Красной Планеты 18 февраля 2021 года. И с тех пор он каждый марсианский день (сол) занимался изучением западной части кратера Джезеро, производил съемку марсианской поверхности и, что самое важное, занимался сбором образцов, попытка доставки которых на Землю будет предпринята когда-то в начале 2030-х годов.
И буквально на днях марсоход взял очередной образец, обработал его, поместил в специальный контейнер и сбросил этот контейнер на поверхность, закончив формирование своего рода склада под открытым небом, откуда эти контейнеры будут изъяты для доставки на Землю. Этот последний образец был взят 28 января этого года, спустя почти год после того, как 31 января 2022 года марсоход взял самый первый образец.
В настоящее время марсоход Perseverance собрал в общей сложности 27 полных контейнеров с образцами, плюс один запечатанный, но пустой контейнер, который будет использоваться для контроля загрязнения. Эти образцы были отобраны марсоходом на различных участках кратера Джезеро, которые были признаны наиболее перспективными с точки зрения заключенной в них информации о геологическом, гидрологическом, климатологическом и астробиологическом прошлом Марса.
Десять из контейнеров уже сброшены на поверхность планеты, на расстоянии 5 - 15 метров друг от друга, вдоль зигзагообразного пути марсохода. Но эти контейнеры, как мы уже рассказывали раньше, являются лишь запасным вариантом, они будут использованы, если марсоход по каким-то причинам не сумеет самостоятельно добраться до аппарата миссии Mars Sample Return (MSR) и перегрузить оставшиеся на его борту 17 контейнеров в грузовой отсек аппарата Mars Ascent Vehicle. Более подробно об этапах и вариантах миссии MSR мы рассказывали в прошлый раз и повторять сейчас все это не имеет малейшего смысла.
Теперь, когда марсоход заполнил "склад под открытым небом" и свое внутренне хранилище, он двинется дальше по дельте древней реки, удаляясь от места склада под названием Three Forks. Эта дельта сформировалась несколько миллиардов лет назад, когда на Марсе существовали реки, одна из которых впадала в кратер Джезеро, превращая его в огромное озеро.