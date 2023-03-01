Телескоп James Webb запечатлел песчаную бурю, бушующую на гигантской планете

Где-то за сорок световых лет на планете, вращающейся вокруг двух звезд, бушует песчаная буря. Первое, что приходит в голову после такой фразы - это планета Татуин из "Звездных войн", но, к сожалению, это не так. Песчаная буря, о которой сейчас идет речь, бушует в атмосфере газовой гигантской планеты, размер которой в 20 раз превышает размер Юпитера, и астрономы, используя всю мощь датчиков телескопа James Webb
, рассмотрели не только песчаные облака, но и определили наличие в атмосфере планеты воды, метана и углекислого газа.
Планета VHS 1256 b относится к классу "супер-Юпитре", к газовым гигантам, размером больше Юпитера. Эта планета вращается вокруг двух звезд системы по очень далекой орбите, один оборот по которой она совершает за 10 тысяч земных лет. Благодаря этому свет от звезд абсолютно не мешает проводить прямые наблюдения за планетой.
"VHS 1256 b находится приблизительно в четыре раза дальше от звезд, чем Плутон от Солнца, что благоприятствует проведению прямых наблюдений" - пишут исследователи, - "Свет от самой планеты не смешивается со светом от звезд, и по его спектру мы можем узнать многое о самой планете".
Облака, которые запечатлел телескоп James Webb, состоят из крошечных частичек силиката. В верхних слоях атмосферы эти частички имеют размеры, сопоставимые с размерами частиц сажи в дыму, а в более низких слоях встречаются крупные частички, размер которых сопоставим с размерами самых маленьких песчинок. Эти облака невероятно горячи, температура "облачного" слоя атмосферы достигает 830 градусов Цельсия.
Планета VHS 1256 b относительно молода, ее возраст составляет порядка 150 миллионов лет. Через некоторое время планета остынет, ее атмосфера станет менее бурной, пылевые облака осядут и атмосфера приобретет прозрачность, позволяя рассмотреть поверхность.
Изучение планеты VHS 1256 b было выполнено при помощи двух инструментов телескопа - Near-Infrared Spectrograph и Mid-Infrared Instrument. И в ближайшем будущем астрономы планируют заняться еще более глубоким изучением данной планеты, которая является прекрасной научной целью благодаря практически идеальным условиям для проведения наблюдений.
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Телескоп
, James Webb
, Планета
, VHS 1256 b
, Песок
, Пыль
, Силикат
, Буря
, Атмосфера
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