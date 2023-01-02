Космический телескоп James Webb обнаружил свою первую экзопланету
Группа астрономов, используя данные, полученные при помощи космического телескопа James Webb, впервые получила подтверждение существования еще одной экзопланеты. Эта каменистая планета, получившая название LHS 475 b, во многом похожа на Землю, ее диаметр составляет 99 процентов от земного диаметра, она находится на удалении 41 светового года от нас в созвездии Октанта. Намеки на существование планеты в системе LHS 475 были получены ранее при помощи телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), а возможности телескопа James Webb позволили не только получить подтверждение существования планеты, но и измерить некоторые ее характеристики.
Спектрометр телескопа NIRSpec (Near-Infrared Spectrograph) четко зафиксировал два транзитных случая, моменты, когда планета проходила между центральной звездой системы и Землей. Более того, из всех действующих сейчас телескопов только James Webb способен к обнаружению и оценке состава атмосфер далеких планет, и ученые пытаются выяснить это, используя данные спектрального анализа света. Но, к сожалению, пока еще неясно, имеется ли вообще атмосфера у планеты LHS 475 b.
Пока ученые могут утверждать, что у планеты LHS 475 b точно нет ни подобной земной атмосферы, ни метановой атмосферы, подобной атмосфере Титана, спутника Сатурна. Но, ученые допускают, что у планеты LHS 475 b может присутствовать достаточно тонкая атмосфера, состоящая из чистого углекислого газа, обнаружение которой связано с целым рядом сложностей. И для поиска ответов на вопрос об атмосфере планеты летом этого года будут проведены дополнительные наблюдения, сопровождаемые углубленным спектральным анализом.
Данные телескопа James Webb указывают на то, что поверхность планеты LHS 475 b на несколько сотен градусов горячее поверхности Земли. И если в будущем у этой планеты будет обнаружена атмосфера углекислого газа, то она станет больше похожей не на Землю, а на Венеру.
Планета LHS 475 b находится достаточно близко и совершает один оборот вокруг центральной звезды за двое суток. Но центральной звездой системы является красная карликовая звезда, температура поверхности которой больше чем в два раза ниже температуры Солнца. И, как показывают модели, близость к звезде не является помехой для существования атмосферы у этой планеты.
Результаты данного открытия служат подтверждением способности телескопа James Webb к обнаружению каменистых планет, сопоставимых по размерам с Землей. "И это только первое из множества подобных открытий, которые наверняка сделает новый телескоп в ближайшем будущем" - пишут исследователи.