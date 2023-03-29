Преломление света в далеком космосе позволило обнаружить еще одну из самых больших черных дыр
Группа ученых-астрономов обнаружила черную дыру, масса которой превышает в 30 миллиардов раз массу Солнца и в 7 тысяч раз массу сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, галактики Млечного Пути. Этот монстр, который относится к самым крупным черным дырам из всех известных на сегодняшний день, является самым первым за всю историю науки, обнаруженным при помощи эффекта гравитационной линзы, преломления света огромными силами гравитации массивных космических объектов.
"Эта конкретная черная дыра, которая является в 30 миллиардов раз массивней Солнца, является одной из самых крупных, она весьма близка к верхнему теоретическому пределу, до которого могут расти черные дыры" - рассказывает Джеймс Найтингэйл (James Nightingale), физик из Даремского университета, - "А эффект гравитационных линз позволяет нам находить бездействующие черные дыры, которые невозможно обнаружить никаким другим путем на сегодняшний день".
В своих поисках ученые использовали достаточно нетрадиционный подход. При помощи суперкомпьютера DiRAC COSMA8 был создан ряд моделей того, как пути света, пронизывающего просторы Вселенной, были бы преломлены гравитацией черных дыр различной массы. Затем, при помощи того же суперкомпьютера результаты этих моделей сравнивались со снимками, сделанными космическим телескопом Hubble Space Telescope. И через некоторое время ученым улыбнулась удача, суперкомпьютер смог найти практически идеальное совпадение.
Отметим, что самой крупной и массивной черной дырой на сегодняшний день считается TON 618, ультрамассивная черная дыра, масса которой превышает массу Солнца в 66 миллиардов раз. К классу ультрамассивных черных дыр относятся черные дыры с массами от 10 миллиардов солнечных масс, таким образом, в этот класс попадает и недавно обнаруженная черная дыра, и предыдущий обладатель титула самой большой черной дыры - Holm 15A (40 миллиардов солнечных масс).
И в заключении следует отметить, что обнаружение и исследования черных дыр подобного класса позволит астрофизикам найти ответы на ряд фундаментальных вопросов - каким образом эти супергиганты вырастают до их размеров и до каких размеров они могут расти на практике и в теории?