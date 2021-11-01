На корейском реакторе KSTAR установлен новый рекорд - 30 секунд удержания плазмы с температурой в 100 миллионов градусов

В настоящее время ученые и инженеры занимаются исследованием возможностей термоядерного синтеза и разработкой сопутствующих технологий при помощи множества экспериментальных устройств
и установок различного типа
. Самым популярным типом реактора термоядерного синтеза является токамак
, камера которого имеет тороидальную форму
. Один из таких реакторов-токамаков, KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research), может быть найден в стенах корейского Института термоядерной энергетики (Korea Institute of Fusion Energy), и недавно на этом реакторе был установлен новый рекорд - удержание сверхгорячей плазмы в камере реактора на протяжении 30 секунд.
Напомним нашим читателям, что в основе термоядерной энергетики, которая считается потенциальным бесконечным источником экологически чистой энергии, лежат те же самые процессы, которые протекают в ядре Солнца. Огромные силы гравитации Солнца создают не менее огромные силы давления, под воздействием которых звездная материя разогревается до сверхвысоких температур и превращается в высокотемпературную плазму. Движущиеся на большой скорости ядра атомов водорода сталкиваются, сливаются в одно ядро гелия, высвобождая, при этом, значительное количество энергии.
Реакторы типа токамак разработаны для искусственного повторения описанных выше процессов. Камера реактора, имеющая форму тора, опутана катушками сверхмощных электромагнитов
, изготовленных, как правило, из сверхпроводящего материала
. Магнитное поле, создаваемое этими катушками
, сжимает плазменный шнур, поднимая в нем температуру до уровня начала термоядерных реакций. Это же самое магнитное поле препятствует контакту плазмы со стенками камеры реактора, защищая их от разрушения.
Сооружение реактора KSTAR было завершено еще в 2007 году, а первая плазма была сгенерирована в его камере уже в 2008 году. В 2016 году на реакторе KSTAR был установлен первый рекорд, плазма с температурой в 50 миллионов градусов Цельсия удерживалась в камере на протяжении 70 секунд
. Однако, в 2017 году этот рекорд был побит китайскими исследователями при помощи их реактора Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST), который смог удержать плазму в течение 102 секунд
.
Однако, главной целью всех подобных экспериментов является нагрев плазмы до температуры в 100-120 миллионов градусов Цельсия
, температуры, при которой начинают идти устойчивые реакции термоядерного синтеза. На реакторе KSTAR плазму с такой температурой удалось получить лишь в 2018 году, правда время удержания плазмы составляло всего 1.5 секунды. В 2018 году время удержания сверхвысокотемпературной плазмы уже составляло 8 секунд, а в 2019 году на реакторе был установлен мировой рекорд, составивший 20 секунд
.
И недавно, как сообщает издание "Business Korea", ученые, работающие с реактором KSTAR, сделали достаточно большой шаг, увеличив рекордное время удержания плазмы до 30 секунд. Полуторакратное увеличение времени стало результатом оптимизации и модернизации магнитной системы, системы охлаждения и некоторых других компонентов реактора. Все эти мероприятия являются небольшими шагами на пути к главной цели, которую поставили перед собой корейские ученые, к удержанию плазмы на протяжении 300 секунд. Это, согласно планам, должно быть достигнуто в 2026 году после проведения модернизации силовых и энергетических систем реактора, плюс к установке на поверхности камеры дополнительного вольфрамового защитного слоя.