 | Вчера, 06:02 | Информационные технологии / Космос и Авиация

Миниатюрный спутник TBIRD устанавливает рекорд по скорости передачи данных из космоса на Землю

Спутник TBIRD


Миниатюрный спутник, разработанный и изготовленный инженерами из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT), установил новый рекорд скорости передачи данных из космоса на Землю. В состав этого спутника, TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD), входит лазер и оптическая система, которые оказались способны обеспечить передачу данных со скоростью в 100 гигабит в секунду.

Продемонстрированная спутником TBIRD скорость во много раз превышает скорости любых соединений, используемых в небе и в космосе. Спутниковый интернет SpaceX Starlink обеспечивает скорость до 500 мбит/с только для премиум-клиентов. А канал, связывающий с Землей Международную космическую станцию, обеспечивает скорость максимум в 600 Мбит/с.

Основным отличием является то, что большинство космических аппаратов связывается с наземными станциями при помощи радиоволн. Излучение лазера, установленного на спутнике TBIRD, позволяет передавать в тысячу раз больше данных. Однако, использование лазера связано с другими проблемами, лучи света являются весьма узкими, что требует точного наведения лазера на фотодатчик приемника. Кроме этого, свет лазера может искажаться атмосферой, что нередко приводит к потере данных.

В состав спутника TBIRD входит три основных компонента - высокоскоростной оптический модем, усилитель оптического сигнала и накопитель. Все это упаковано в корпус, размером с обувную коробку. Для решения проблемы потери данных был разработан специальный протокол Automatic Repeat request (ARQ), который позволяет сообщать передатчику о потере определенных пакетов данных, называемых кадрами.

Спутник TBIRD #2


"Если сигнал прерывается, то потерянные данные автоматически будут переданы повторно. Однако, если реализовать такой метод не очень эффективно, то при плохих условиях будет потеряна большая часть пропускной способности" - пишут исследователи, - "Используя протокол ARQ, спутник и наземная станция постоянно обмениваются информацией и спутник всегда точно знает, какую часть данных ему надо ретранслировать повторно".

Что касается точного наведения луча лазера на наземную станцию, то в спутнике TBIRD не используется никаких приводов и подвижных частей. Используя информацию об ошибках передачи, спутник постоянно корректирует свое положение в пространстве. Это, конечно, требует дополнительного расхода энергии, но за счет этого оптическая система была сделана чрезвычайно компактной.

"Далее мы планируем провести некоторую модернизацию и улучшения системы TBIRD, которые позволят нам удвоить скорость передачи" - пишут исследователи, - "При скорости в 200 гигабит в секунду за пятиминутный сеанс связи на Землю можно будет передать более 2 терабайт данных".


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