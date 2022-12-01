 | Вчера, 06:02 | Космос и Авиация

Астрономы получили убедительные доказательства существования экзопланет типа "водный мир"

Система Кеплер-138


Не так давно ученые астрономы обнаружили две странные экзопланеты, Kepler-138 c и Kepler-138 d, вращающиеся вокруг красной карликовой звезды на удалении 218 световых лет от нас в направлении созвездия Лиры. Странность этих планет заключается в том, что при размерах, в три раза превышающих размер Земли, их масса превышает массу нашей планеты всего в два раза. И наиболее правдоподобным объяснением этому факту является то, что большая часть массы этих планет приходится на воду.

Согласно составленным моделям, на воду приходится более 50 процентов от массы планет, для сравнения, на воду от массы Земли приходится всего 0.02 процента. При таких соотношениях, поверхность ядер планет Kepler-138 покрывают океаны, глубиной около 2 тысяч километров, скрытые под очень плотной атмосферой, состоящей преимущественно из водяных паров.

"Представьте себе увеличенные в несколько раз версии Европы или Энцелада, водных спутников Юпитера и Сатурна, но расположенных намного ближе к звезде" - пишут исследователи, - "И вместо ледяных панцирей у этих планет будут достаточно толстые и плотные оболочки из водяного пара".

Структуры разных планет


Отметим, что планеты типа "водный мир" должны быть достаточно распространенными, особенно возле красных карликовых звезд, где, согласно существующим моделям, присутствуют благоприятные для их формирования условия. Учеными уже было обнаружено достаточно большое количество кандидатов на такие планеты и все они по размерам более близки к Земле.

"Ранее мы считали, что планеты, несколько более крупные, чем Земля, должны быть большими шарами из камня и металла, которые классифицируются как "суперземли"" - пишут исследователи, - "Но теперь мы увидели, что эти две планеты, Кеплер-138 c и d, имеют совершенно иную природу, большая часть их объема и массы приходится на воду. И это стало самым достоверным на сегодняшний день доказательством существования планет типа "водный мир"".

Далее учеными будут проведены дополнительные наблюдения за планетами системы Кеплер-138 при помощи телескопа James Webb и других астрономических инструментов, которые будут в состоянии обнаружить признаки существования жизни в океанах или атмосферах этих планет.





Ключевые слова:
Экзопланета, Кеплер-138, Водный, Мир, Размер, Масса, Атмосфера

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