Японский суперкомпьютер Fugaku получит линию связи с квантовым компьютером и превратится в гибридную вычислительную систему
Руководство японского института физико-химических исследований RIKEN запланировало на конец 2025 года создание новой гибридной вычислительной системы. Одной частью этой системы станет суперкомпьютер Fugaku, второй по мощности суперкомпьютер в мире на сегодняшний день, который был смещен с первой строчки рейтинга Top-500 в 2022 году американским суперкомпьютером Frontier. Суперкомпьютер Fugaku получит квантовую линию связи, которая соединит его с квантовым компьютером, который возьмет на себя вычисления задач, непосильных традиционным вычислительным системам.
В рамках данного проекта скоро начнет работу группа, в которую войдут ученые института RIKEN и специалисты компаний Toyota Motor, Hitachi и Sony Group. Эта группа будет работать над аппаратной и программной составляющими инфраструктуры, которая объединит суперкомпьютер с технологиями квантовых вычислений. Также будут разработаны новые методы, алгоритмы расчетов и инструменты, которые обеспечат скоростной и эффективный обмен данными между квантовым компьютером и суперкомпьютером Fugaku.
"Главной скрипкой" будущей вычислительной системы, естественно, будет квантовый компьютер, разработка которого уже ведется в институте RIKEN, и который будет запущен к концу марта этого года в городе Вако неподалеку от Токио. Все основные вычисления будут выполняться квантовым компьютером, а суперкомпьютер Fugaku будет заниматься организацией и подготовкой исходных данных, анализом результатов квантовых вычислений и выбором самых оптимальных вариантов.
Симбиоз традиционных и квантовых вычислений, согласно ожиданиям, позволит поддерживать на должном уровне конкурентоспособность Японии во многих областях, в промышленности, в энергетике, в фармацевтике и других. Помимо этого новая система будет задействована в расчетах и моделированиях, касающихся климатических изменений, разработки солнечных, аккумуляторных батарей и в исследованиях искусственного фотосинтеза.
И в заключении следует отметить, что гибридные системы, в которых комбинируются традиционные и квантовые вычислительные средства, уже появились в некоторых уголках земного шара. Они являются сейчас самым быстрым и эффективным способом использования мощи квантовых вычислений для решения большого количества практических задач и, согласно информации от Boston Consulting Group, мы с вами наблюдаем возникновение нового рынка информационных услуг, оборот которого к 2040 году составит около 850 миллиардов американских долларов.