Новая технология 3D-съемки позволила запечатлеть атаку вируса на живую клетку в режиме реального времени

Для воспроизведения себе подобных вирусы проникают внутрь живых клеток, где они и начинают творить свои "темные дела". Ученым, в общих чертах известно то, как они это делают, но некоторые детали процесса проникновения вируса в клетку так и остаются неизвестной величиной в силу нескольких причин, затрудняющих проведение съемки этого процесса. Во-первых, совершая проникновение, вирусы движутся достаточно быстро, и во-вторых, их размер весьма мал по сравнению с размером заражаемой клетки."Это весьма похоже на случай, когда вы пытаетесь сделать снимок человека на фоне небоскреба так, чтобы на нем было видно и небоскреб и человека" - пишут исследователи из университета Дюка, - "А в данном случае все осложняется еще тем, что этот человек еще и бегает с большой скоростью в момент съемки".Описанные выше проблемы были решены при помощи новой технологии трехмерной съемки, которая получила название 3D-TrIm (3D Tracking and Imaging Microscopy). В этой технологии используются два микроскопа, первый из которых с частотой тысячу раз в секунду отслеживает местоположение вируса. Сам вирус помечается флуоресцентным красителем, он ярко светится, будучи освещенным светом специального лазера.Второй микроскоп служит для формирования трехмерных изображений больших клеток. Совмещение данных от двух микроскопов позволяет получать в режиме реального времени видео перемещений вируса. На приведенном ниже видеоролике вирус видим, как маленькая красная точка, фиолетовыми линиями отображен путь, пройденный вирусом во время атаки, а зеленые выступы, окружающие все это являются живыми клетками.Ученые считают, что технология 3D-TrIm позволит им распутать множество загадок, касающихся тонкостей процессов атак вирусов на живые клетки. Однако, им еще предстоит проделать некоторую работу для того, чтобы обеспечить более длительное свечение вируса, ведь используемый сейчас флуоресцентный состав работает в течение от одной до трех минут.