Эти крошечные металлические снежинки - демонстрация возможностей нового метода нанопроизводства

Группе исследователей из Новой Зеландии и Австралии удалось вырастить крошечные металлические снежинки, кубы, стержни и объекты других форм. Эти нанокристаллы формируются из жидкого металла во время его остывания, и все это является демонстрацией огромного потенциала нового метода, позволяющего производить различные наноразмерные структуры.Основой всего этого является галлий, металл с очень низкой точкой плавления порядка 30 градусов Цельсия. Это означает, что он расплавится, находясь на Солнце летним днем, или будучи помещенным на руку человека. Разрабатывая новый метод, исследователи делали сплавы галлия с другими металлами, такими, как цинк, никель, медь, олово, платина, висмут, серебро и алюминий, а затем наблюдали за динамикой процесса их кристаллизации.Естественно, сплавы галлия с другими металлами были получены при высоких температурах, когда оба металла находятся в расплавленном состоянии. Когда сплав начинал охлаждаться ниже точки плавления вторичного компонента, начинался процесс его кристаллизации, а галлий, находящийся пока в жидком состоянии, оказывал на этот процесс сильное влияние. И, в зависимости от вида вторичного металла, сплав кристаллизовался в виде кубов, октаэдров, стержней, шести- и четырехугольных пластин.Самым странным оказалось поведение цинка в качестве вторичного металла. При кристаллизации сплав начал образовывать фрактальные структуры, напоминающие снежинки. Воздействие галлия на процесс кристаллизации привело к тому, что вокруг каждого атома цинка выстраивается еще шесть таких атомов, которые создают образ наподобие примитивной снежинки.Конечно, создание крошечных металлических снежинок - это невероятно увлекательное занятие. Но данный метод разрабатывался для получения возможности организации массового производства различных наночастиц для их дальнейшего использования в электронике, нанотехнологиях и т.п."Большинство современных методов нанопроизводства используют так называемый нисходящий подход - отделение частей материала от заготовки. Разработанный нами метод использует обратную стратегию, полагаясь на процесс самосборки из отдельных атомов" - рассказывает профессор Никола Гастон (Nicola Gaston), - "Подобным образом в природе формируются наночастицы естественного происхождения, и, как можно убедиться, природа в этом деле менее расточительна и более точна".