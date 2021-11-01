 | Вчера, 06:03 | Робототехника

Созданы микророботы, передвигающиеся за счет микровихрей в воде, подобно личинкам морской звезды

Микроробот


Природа, как нам это хорошо известно, является бесконечным источником идей для создания роботов различных конструкций, живыми прототипами которых уже стали пчелы, бактерии, тараканы, рыбы, птицы, муравьи и т.п. И недавно к этому списку живых прототипов роботов присоединился еще один весьма маловероятный кандидат - личинка морской звезды, которая при помощи крошечных волосинок создает микровихри вокруг своего тела, за счет которых она передвигается и поглощает свою еду.

Всего в несколько миллиметров длиной, личинки морской звезды покрыты сотнями тысяч крошечных волосинок, названных ресничками. Эти создания используют реснички в качестве двигательного аппарата, когда два ряда ресничек движутся синхронно в одном направлении, они создают тягу продвигающую тело личинки вперед. Движение же рядов ресничек в противоположных направлениях создает крошечные завихрения в воде, доставляющие к личинке крошечные частички пищи.

Исследователи из Швейцарского федерального технологического института (Swiss Federal Institute of Technology, ETH), используя личинку морской звезды в качестве прототипа, создали крошечного плавающего робота, использующего схожий механизм передвижения. Для создания тела робота, покрытого ресничками, исследователи использовали точные лазерные технологии. Реснички робота приводятся в действие ультразвуком, и они способны колебаться со скоростью 10 000 раз в секунду, что гораздо быстрее движений ресничек живого прототипа.

Личинка морской звезды


Новые микророботы были протестированы в воде, в которую было помещено большое количество непрозрачных частиц, служащих для визуализации потоков и завихрений в воде. Созданное устройство воспроизвело картину потоков и завихрений, которая во многом совпадает с картиной, создаваемой живыми личинками. Используя потоки и завихрения воды, микроробот может плавать по прямой линии, совершать маневры и впитывать частицы, оставляя за собой хорошо различимый след из этих частиц.

Швейцарские исследователи считают, что подобные микророботы, изготовленные из нейтральных и биоразлагаемых материалов, смогут действовать внутри тела человека и найдут применение в технологиях целевой доставки лекарственных препаратов. Другие подобные роботы, изготовленные уже из химически стойких материалов, найдут применение в технологиях управления малыми объемами жидкостей, манипуляций крошечными частицами, что широко используется в различных вариантах устройств типа лабораторий-на-чипе.


Ключевые слова:
Микроробот, Личинка, Морская, Звезда, Ресничка, Движение, Ультразвук, Завихрение

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