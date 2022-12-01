MARVEL - робот с магнитными ногами, способный ходить по стенам и потолку

[media=560x315,https://www.youtube.com/watch?v=hVS-2XByRao]

Группа исследователей из корейского Института науки и передовых технологий (Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST) создала четвероного робота MARVEL, который может быть использован при выполнении технических работ на больших металлических строениях, таких, как мосты, баки нефтехранилищ, некоторые типы зданий и т.п. В обычных условиях робот MARVEL передвигается, подобно другим четвероногим роботам, но в случае необходимости он может задействовать магнитные элементы в своих конечностях и начать перемещаться, как паук, по вертикальным поверхностям и по потолку.В конечностях робота MARVEL установлены компоненты из магнитных эластомеров и достаточно традиционные электромагниты. Все это, плюс электронная система управления, позволяют в нужный момент намагнитить или размагнитить каждую из конечностей робота в случае необходимости. При движении робота по вертикальной поверхности всегда три его конечности примагничены к железу, а одна конечность находится в свободном состоянии для того, чтобы робот мог сделать следующий шаг.Программное обеспечение системы управления робота MARVEL моделирует способ, при помощи которых кошки проверяют поверхность, делая крошечные шажки передними лапами, прежде чем задействовать задние лапы и сделать полный шаг. Эта тактика позволяет роботу не только безопасно передвигаться в сложных условиях, но и даже преодолевать невысокие препятствия, встречающиеся ему на пути.Тестирование робота MARVEL проводилось в специальной лаборатории, стены и потолок которой были обшиты листами железа. Но робот также не ударил в грязь лицом после того, как его направили на подъем по красной от ржавчины стенке старого нефтяного резервуара. Мало того, что роботу успешно удалось взобраться на этот резервуар, он также успешно смог преодолеть участки поверхности, под которыми практически не было металла.Испытания показали, что робот MARVEL способен нести на себе полезный груз до 3 килограмм и перемещаться по горизонтальной поверхности со скоростью до 0.7 м/с.