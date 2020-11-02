Обнаружена самая маленькая из "блуждающих" экзопланет, размер которой сопоставим с размером Земли
Практически все из известных людям экзопланет, планет, находящихся за пределами Солнечной системы, вращаются вокруг центральной звезды их планетарной системы. Однако, существуют еще и очень редкие блуждающие планеты, которые движутся в космосе в полном одиночестве. И недавно астрономам удалось определить самую маленькую из известных блуждающих планет, ее размер ориентировочно равен или даже меньше размера нашей Земли.
У астрономов существует несколько предположений касательно появления блуждающих планет, которые "плавают" в космосе, не будучи связанными гравитационным влиянием звезды. Согласно одной теории, такие планеты могли сформироваться достаточно традиционным образом в недрах отдельного газо-пылевого облака, которое так и не смогло "породить" звезду. Вторая теория, наиболее вероятная, говорит о том, что планеты-одиночки являются планетами, изгнанными из их планетарной системы в результате какого-то катастрофического события.
К сожалению, найти подтверждения той или иной теории ученым пока не удалось, и это связано с крайней редкостью таких случаев. В настоящее время людям известно всего лишь о 25 таких планетах-одиночках. Более того, факт существования некоторых из них требует еще дополнительных подтверждений.
Малое количество известных планет-одиночек связано в первую очередь с трудностями их поиска и идентификации. Самым из распространенных способов поиска экзопланет является так называемый транзитный метод, заключающийся в наблюдениях за изменениями яркости свечения звезды в тот момент, когда между ней и Землей проходит планета. Но планеты-одиночки не связаны с конкретными звездами и они сами практически не излучают света, кроме очень слабого отраженного света от далеких звезд.
Одним из методов, подходящих для обнаружения планет-одиночек, является метод, в котором используются так называемые гравитационные микро-линзы. Эти микро-линзы отличаются от обычных гравитационных линз, уже давно используемых астрономами, своими малыми размерами и слабой силой преломления лучей света, ведь они формируются не столь массивными и крупными объектами, как галактики и скопления галактик, а полем тяготения одной единственной планеты. Но и этих самых слабых искажений лучей света, создаваемых микро-линзой, астрономам достаточно для того, чтобы зафиксировать факт перемещения какого-то невидимого объекта на переднем плане.
Описанный выше метод наблюдений был использован в обзоре OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment), в ходе которого искались "блуждающие" искажения света от множества звезд, располагающихся в районе центра нашей галактики, галактики Млечного Пути. В ходе этого обзора, который продолжается уже 28 лет, было зафиксировано несколько планет-одиночек, и самая последняя из таких планет является самой маленькой по размерам. Гравитационная микро-линза, созданная планетой, получившей название OGLE-2016-BLG-1928, продержалась в поле зрения телескопов всего 42 минуты времени, чего хватило ученым для косвенного определения параметров, в том числе массы и размеров планеты.
Обнаружение первой планеты-одиночки с такой малой массой и размерами (все остальные известные такие планеты имеют массу и размер, сопоставимые с массой и размером Юпитера) является первым, но большим шагом к пониманию нами того, сколько же таких миров-одиночек может скрываться в темноте космоса? Ведь согласно некоторым из имеющихся теорий только в одном Млечном Пути их могут быть миллионы или даже миллиарды.