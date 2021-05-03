Захватывающая картина центра нашей галактики "соткана" из магнитных нитей
Из нитей разогретого космического газа, пронизанного магнитными полями, "соткана" эта завораживающая картина центра нашей галактики, галактики Млечного Пути. Новый шедевральный снимок, представленный чуть ниже, был составлен из мозаики меньших снимков, сделанных космической рентгеновской обсерваторией Чандра и радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке.
Снимок-панорама галактического центра основан на данных предыдущих обзоров, выполненных обсерваторией Чандра и другими телескопами. Однако, во время самого последнего обзора обсерватория Чандра охватила область пространства выше и ниже плоскости галактики.
Рентгеновские лучи, попавшие на датчики обсерватории Чандра, показаны на снимке оранжевым, зеленым, синим и фиолетовым цветами, каждому цвету соответствует определенный энергетический диапазон излучения. Радиоизлучение, зарегистрированное радиотелескопом MeerKAT, раскрашено в фиолетовый и серый цвета.
Одна из газовых нитей на этом снимке является особенной, она как бы состоит из переплетенного рентгеновского и радиоизлучения. Расположена эта нить перпендикулярно плоскости галактики, ее длина равна приблизительно 20 световым годам, а толщина составляет одну сотую от ее длины.
Ученые считают, что отличительную особенность упомянутой выше газовой нити придают пронизывающие ее тонкие области магнитных полей. Эти магнитные области, вероятно, сформировались, когда магнитные поля в центре галактики, выровненные в различных направлениях, столкнулись и скрутились друг вокруг друга во время процесса, называемого повторным магнитным соединением. Этот процесс очень похож на явление, которое разгоняет и выбрасывает заряженные частицы от Солнца и несет ответственность за космическую погоду в Солнечной системе.
В дополнение к газовым нитям, новый снимок демонстрирует нам некоторые другие чудеса центра галактики. К этим чудесам относятся газовые "перья", простирающиеся из центра на 700 световых лет ниже и выше плоскости галактики. Эти перья представляют собой оттоки материи галактического масштаба, а высокую энергию материи в этих перьях дают взрывы сверхновых и процессы постоянных магнитных повторных соединений.
Процессы магнитных повторных соединений играют главную роль в нагревании космического газа, находящегося в межзвездном пространстве. Этот процесс также несет ответственность за ускорение частиц и возникновение потоков космических лучей, которые, пересекаясь и сталкиваясь, образуют зоны сильной турбулентности в межзвездной среде и повышают интенсивность процессов формирования новых звезд.
На изображении видно, что магнитные нити имеют тенденцию проявляться сильней на внешних границах горячих газовых перьев. Это указывает на то, что газ в этих перьях выступает в роли проводника магнитных полей, которые сталкиваются на границах, превращаясь в тонкие скрученные нити.
Детальное изучение газовых магнитных нитей позволит астрономам узнать много нового о космической погоде в центре нашей галактики. Эту погоду определяют такие скоротечные и изменчивые явления, как взрывы сверхновых звезд, потоки горячего газа и высокоэнергетические вспышки, возникающие в регионе около Sagittarius A*, сверхмассивной черной дыры, располагающейся в центре нашей галактики.