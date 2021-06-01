Астрономам удалось обнаружить еще один новый магнетар

3 июня короткая вспышка рентгеновского излучения, источник которой находился очень близко к плоскости нашей галактики, была зарегистрирована телескопом Swift Burst Alert Telescope (BAT). Последующие наблюдения и анализ полученных данных подтвердили, что источником этого излучения является неизвестный ранее магнетар
, который уже успел получить название Swift J1555.2-5402. А учитывая крайнюю редкость магнетаров
в Млечном Пути, обнаружение каждого нового имеет потенциал для того, чтобы существенно расширить наши знания об этих таинственных космических объектах
.
Напомним нашим читателям, что магнетары являются редким типом нейтронных звезд. Они представляют собой ядра от звезд, масса которых от 8 до 30 раз превышает массу Солнца и которые завершили свой жизненный путь разрушительным взрывом сверхновой.
Обычно на месте взрыва сверхновой остается нейтронная звезда - самый плотный объект во Вселенной, при среднем размере в 20 километров типичная нейтронная звезда имеет массу, превышающую массу Солнца в два раза. И в исключительно редких случаях
у образовавшейся нейтронной звезды присутствует невероятно сильное магнитное поле, которое в 1000 раз превышает силу магнитного поля обычной нейтронной звезды и в квадриллион раз превышает силу земного магнитного поля.
На редкость таких случаев указывает то, что на сегодняшний день ученым-астрономам было известно лишь о 24 магнетарах, плюс к этому есть еще 6 кандидатов, ожидающих подтверждения своего статуса. Это, в свою очередь, является причиной того, что ученым пока известно очень мало о том, какие процессы и явления придают магнетарам их главную отличительную особенность - магнитное поле.
Магнетары являются достаточно нестабильными образованиями. Гравитация большой массы материи магнетара пытается сжать эту звезду сильнее, а его же магнитное поле, воздействующее извне, наоборот. За счет этого форма магнетара очень часто искажается, а постоянное "противостояние" указанных выше двух сил вызывает гигантские "звездотрясения"
и производит вспышки излучения
в различных диапазонах, включая рентгеновский.
Именно вспышкой рентгеновского излучения магнетар Swift J1555.2-5402 обозначил свое присутствие и местоположение. Последующие наблюдения за этим объектом проводились при помощи двух космических телескопов, Neutron star Interior Composition Explorer (NICER) и Swift's X-ray Telescope.
Эти наблюдения позволили более точно определить местоположение источника излучения и измерить параметров последовательности пульсаций, которые практически полностью соответствуют последовательности пульсаций типичного магнетара, что и стало достоверным подтверждением сделанного открытия.
Ученые надеются, что полный анализ уже имеющихся данных и данных, которые будут собраны в ходе дальнейших наблюдений за магнетаром Swift J1555.2-5402, позволят им узнать много нового об этом космическом объекте в частности и о магнетарах в целом.