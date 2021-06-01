 | Вчера, 06:03 | Космос и Авиация

Астрономам удалось обнаружить еще один новый магнетар

Магнетар Swift J1555.2-5402


3 июня короткая вспышка рентгеновского излучения, источник которой находился очень близко к плоскости нашей галактики, была зарегистрирована телескопом Swift Burst Alert Telescope (BAT). Последующие наблюдения и анализ полученных данных подтвердили, что источником этого излучения является неизвестный ранее магнетар, который уже успел получить название Swift J1555.2-5402. А учитывая крайнюю редкость магнетаров в Млечном Пути, обнаружение каждого нового имеет потенциал для того, чтобы существенно расширить наши знания об этих таинственных космических объектах.

Напомним нашим читателям, что магнетары являются редким типом нейтронных звезд. Они представляют собой ядра от звезд, масса которых от 8 до 30 раз превышает массу Солнца и которые завершили свой жизненный путь разрушительным взрывом сверхновой.

Обычно на месте взрыва сверхновой остается нейтронная звезда - самый плотный объект во Вселенной, при среднем размере в 20 километров типичная нейтронная звезда имеет массу, превышающую массу Солнца в два раза. И в исключительно редких случаях у образовавшейся нейтронной звезды присутствует невероятно сильное магнитное поле, которое в 1000 раз превышает силу магнитного поля обычной нейтронной звезды и в квадриллион раз превышает силу земного магнитного поля.

На редкость таких случаев указывает то, что на сегодняшний день ученым-астрономам было известно лишь о 24 магнетарах, плюс к этому есть еще 6 кандидатов, ожидающих подтверждения своего статуса. Это, в свою очередь, является причиной того, что ученым пока известно очень мало о том, какие процессы и явления придают магнетарам их главную отличительную особенность - магнитное поле.

Магнетары являются достаточно нестабильными образованиями. Гравитация большой массы материи магнетара пытается сжать эту звезду сильнее, а его же магнитное поле, воздействующее извне, наоборот. За счет этого форма магнетара очень часто искажается, а постоянное "противостояние" указанных выше двух сил вызывает гигантские "звездотрясения" и производит вспышки излучения в различных диапазонах, включая рентгеновский.

Именно вспышкой рентгеновского излучения магнетар Swift J1555.2-5402 обозначил свое присутствие и местоположение. Последующие наблюдения за этим объектом проводились при помощи двух космических телескопов, Neutron star Interior Composition Explorer (NICER) и Swift's X-ray Telescope.

Эти наблюдения позволили более точно определить местоположение источника излучения и измерить параметров последовательности пульсаций, которые практически полностью соответствуют последовательности пульсаций типичного магнетара, что и стало достоверным подтверждением сделанного открытия.

Ученые надеются, что полный анализ уже имеющихся данных и данных, которые будут собраны в ходе дальнейших наблюдений за магнетаром Swift J1555.2-5402, позволят им узнать много нового об этом космическом объекте в частности и о магнетарах в целом.


Ключевые слова:
Нейтронная, Звезда, Магнетар, Swift J1555.2-5402, Взрыв, Сверхновая, Импульс, Рентгеновское, Излучение, Телескоп

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