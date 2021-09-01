Зарегистрирован странный повторяющийся сигнал, прибывающий из центра нашей галактики

Ученые-астрономы зарегистрировали радиосигнал
, источником которого является очень странный астрономический объект, располагающейся где-то неподалеку от центра нашей галактики
, галактики Млечного Пути. Этот сигнал повторяется через случайные промежутки времени, а другие параметры не позволяют ученым связать его с любым из известных на сегодняшний день типов источников. И это позволило ученым предположить, что они столкнулись с источником радиосигналов совершенно нового типа, который еще неизвестен современной науке.
Первые сигналы были найдены в данных, собранных в 2019 году радиотелескопом ASKAP
(Australian Square Kilometre Array Pathfinder). Этот огромный массив радиотелескопов просматривает глубины космического пространства с целью поиска сигналов от различных радиоисточников, которые могут быть связаны с космическими объектами, такими, как пульсары и магнетары, или связаны с событиями, такими, как взрывы сверхновых
, гамма-вспышки и вспышки на поверхности звезд.
Однако параметры сигнала, который получил название ASKAP J173608.2-321635, не совпадают с типовыми наборами параметров сигналов, связанных с вышеупомянутыми источниками и событиями. Сигнал приходит из центра галактики, он возникает и пропадает через совершенно случайные промежутки времени. Телескоп ASKAP
за два года наблюдений сделал запись этого сигнала 17 раз и практически каждый раз в нем обнаруживались какие-то новые необычные особенности.
"Самой странной особенностью сигнала является необычайно высокий уровень его поляризации" - пишут исследователи, - "Наши глаза не могут различить разницу между обычным неполяризованным и сильно поляризованным светом, но у телескопа ASKAP имеется аналог "поляризационных очков", что позволило нам отфильтровать этот сигнал. Источники таких сигналов весьма редки во Вселенной, из несколько тысяч источников радиоизлучения только максимум десяток излучает поляризованный сигнал".
"Второй частью загадки являются нерегулярные интервалы времени между "включением" и "выключением" источника. Яркость источника также подкинула нам еще одну загадку, она может измениться существенно за несколько часов, но иногда она может оставаться стабильной на протяжении нескольких недель".
После обнаружения странностей сигнала ASKAP J173608.2-321635 за ним развернулась масштабная охота. С апреля по июль 2020 года за центром галактики вел наблюдения телескоп Parkes
в Австралии, но это не принесло желаемого результата. С ноября 2020 года к охоте присоединился телескоп MeerKAT
в Южной Африке
, которые производил регулярные наблюдения каждые несколько недель. И 7 февраля 2021 года была поймана следующая вспышка сигнала. Также вспышка сигнала ASKAP J173608.2-321635 была зарегистрирована в апреле этого года телескопом Australia Telescope Compact Array (ATCA).
Но самым интригующим во всем этом является то, что сигнал ASKAP J173608.2-321635 не был обнаружен до 2019 года. Ученые проверили архивные данные нескольких радио-обзоров, проведенных телескопами Very Large Array (VLA), ATCA и другими. И нигде этот сигнал не проявлялся вплоть до апреля 2019 года. Аналогично с этим из места источника радиосигнала не наблюдались никакие дополнительные сигналы в инфракрасном и рентгеновском диапазонах, которые в случае некоторых типов источников сопровождают радиосигналы.
Все перечисленное выше заставило ученых крепко задуматься над происхождением сигнала ASKAP J173608.2-321635. Параметры этого сигнала лишь частично перекрываются с параметрами сигналов от известных объектов, но этот сигнал не имеет полного соответствия какому-либо определенному профилю.
Источником сигнала не могут быть звездные вспышки. Хотя такие вспышки и производят поляризованный сигнал, они всегда также видимы и в инфракрасном диапазоне. Также из списка кандидатов выпадают пульсары
. Несмотря на то, что их сигналы также могут иметь случайную периодичность, поляризацию и переменную яркость, сигнал от них не может сохранять стабильность в течение нескольких недель. Из списка потенциальных кандидатов сразу можно вычеркнуть магнетары
, которые являются нейтронными звездами, обладающими сильнейшими магнитными полями. Магнетары известны как источники быстрых радиоимпульсов (fast radio burst, FRB)
, но их вспышки всегда сопровождаются вспышками рентгеновского излучения.
По многим параметрам сигнал ASKAP J173608.2-321635 наиболее близок к классу загадочных сигналов, называемых Galactic Center Radio Transients (GCRTs). Согласно этому названию эти короткие сигналы порождаются некими процессами, происходящими в районе центра галактики. Только вот природа этих процессов является неизвестной величиной и по сегодняшний день.
"Природа GCRT-сигналов является загадкой и на сегодняшний день" - пишут исследователи, - "Они появляются и исчезают через нерегулярные промежутки времени, они имеют высокий уровень поляризации и не сопровождаются сигналами в рентгеновском и оптическом диапазонах. Поскольку сигнал ASKAP J173608.2-321635 находится близко к центру галактики, он может быть новым GCRT. Однако, особые временные рамки сигнала и его более низкая частота ставят под большое сомнение такое предположение".
Сейчас ученые склонны к предположению, что им удалось столкнуться с чем-то абсолютно новым, связанным с неизвестным до сих пор классом астрономических объектов. Это, к примеру, может быть редчайший пульсар со столь сверхдлинным периодом обращения
, что это позволит отнести его к совершенно новому классу.
Как и любая другая из подобных астрономических загадок, загадка сигнала ASKAP J173608.2-321635 требует проведения дополнительных наблюдений. Ученые будут искать другие подобные сигналы в областях, удаленных от центра галактики. Это позволит им выяснить, связано ли местоположение источника сигнала с его характером, или это все является лишь случайным совпадением?