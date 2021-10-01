Высотный "солнечный" беспилотник Zephyr S установил новый рекорд, поднявшись практически до 24 километров

На страницах нашего сайта мы уже рассказывали в свое время о высотном летательном аппарате Zephyr
, созданном специалистами известной компании Airbus. И недавно этот беспилотник установил новый рекорд
для UAS-аппаратов (Unmanned Aerial System) его класса, поднявшись на высоту почти 24 километров, точнее 23 915 метра во время испытательных полетов в небе штата Аризона, которые длились в общей сложности 36 суток.
Испытательные полеты беспилотника Zephyr S, который относится к классу High Altitude Platform System (HAPS), стратосферных летательных аппаратов на солнечных батареях, проводились не столько с целью установления новых рекордов. Основной целью является продвижение беспилотников Zephyr S в сторону начала их практической эксплуатации.
Высотные беспилотники способны нести на себе различные виды полезного груза, включая коммуникационные системы, обеспечивающие покрытием связи достаточно большие области, в 250 раз превышающие область покрытия одной сотовой вышки, системы наблюдения, такие как Optical Advanced Earth Observation system for Zephyr (OPAZ), используемые для наблюдения за событиями на поверхности Земли, контроля границ и экологического мониторинга.
Для выполнения поставленных задач беспилотник Zephyr S должен быть способен длительное время работать в полуавтономном режиме, находясь практически в стратосфере, выше высоты коммерческого воздушного движения. Из-за этого летательные аппараты такого класса называют еще атмосферными спутниками
.
Отметим, что аппарат Zephyr S является самым большим из всей линейки аппаратов Zephyr. Его вес сотавляет всего 75 килограмм при размахе крыльев в 28 метров. Аппарат способен поднимать на большую высоту груз, весом до 5 килограмм и оставаться на этой высоте в течение 26 суток. Для обеспечения энергией полета и бортового оборудования у беспилотника имеется батарея литий-ионнных аккумуляторов Amprius, которая подзаряжается в светлое время суток тонкими, гибкими и высокоэффективными солнечными батареями на основе арсенида галлия, установленными на крыльях летательного аппарата.
И в заключении отметим, что за время последних испытаний, которые завершились 13 сентября этого года, аппарат Zephyr S налетал в общей сложности еще 887 часов. И эти часы увеличили общее суммарное время налета в стратосфере всех аппаратов типа Zephyr до 2 435 часов.