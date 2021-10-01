Обнаружена планета, потерявшая свою атмосферу в результате столкновения с другим небесным телом

Ученые астрономы из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT), впервые за все время существования этой области науки, обнаружили следы явления, которое, как считается, весьма распространено
в планетарных системах, находящихся на этапе их формирования. Согласно имеющейся информации, в соседней звездной системе HD 17255 находится планета, по размерам сопоставимая с Землей, которая носит на себе следы столкновения
с меньшим космическим телом. И все факты указывают на то, что столкновение произошло совсем недавно по космическим меркам, где-то на протяжении последних 200 тысяч лет.
Масштабы следов столкновения говорят о его невероятной силе, в результате чего большая часть атмосферы планеты была выброшена в космос и утеряна. Еще раз отметим, что подобные катаклизмы являются достаточно обычным делом, даже Луна, согласно одной из теорий, образовалась в результате столкновения Земли с другим телом. Только нам всем повезло, что при этом Земля не развалилась на части и не потеряла свою атмосферу.
Система HD 17255 находится достаточно близко к нам по космическим масштабам, на удалении всего 95 световых лет. Центральная звезда этой системы носит название HD 172555, и ее возраст составляет 23 миллиона лет. Сейчас эту звезду окружает пылевое облако, внутри которого идут процессы формирования планет, также в этом облаке имеются характерные следы столкновения, а некоторые из параметров этих следов указывают на то, что скорость сближения тел в момент столкновения составляла более 33.4 тысяч километров в час.
Одним из характерных следов, упомянутых чуть выше, являются облака достаточно чистого газа, который был в свое время атмосферой достаточно крупной планеты. Также возле звезды HD 172555 наблюдаются облака пыли и скопления обломков различной величины, которые также образовались в результате столкновения.