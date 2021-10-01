 | Вчера, 06:04 | Космос и Авиация

Обнаружена планета, потерявшая свою атмосферу в результате столкновения с другим небесным телом

Столкновение двух планет


Ученые астрономы из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT), впервые за все время существования этой области науки, обнаружили следы явления, которое, как считается, весьма распространено в планетарных системах, находящихся на этапе их формирования. Согласно имеющейся информации, в соседней звездной системе HD 17255 находится планета, по размерам сопоставимая с Землей, которая носит на себе следы столкновения с меньшим космическим телом. И все факты указывают на то, что столкновение произошло совсем недавно по космическим меркам, где-то на протяжении последних 200 тысяч лет.

Масштабы следов столкновения говорят о его невероятной силе, в результате чего большая часть атмосферы планеты была выброшена в космос и утеряна. Еще раз отметим, что подобные катаклизмы являются достаточно обычным делом, даже Луна, согласно одной из теорий, образовалась в результате столкновения Земли с другим телом. Только нам всем повезло, что при этом Земля не развалилась на части и не потеряла свою атмосферу.

Система HD 17255 находится достаточно близко к нам по космическим масштабам, на удалении всего 95 световых лет. Центральная звезда этой системы носит название HD 172555, и ее возраст составляет 23 миллиона лет. Сейчас эту звезду окружает пылевое облако, внутри которого идут процессы формирования планет, также в этом облаке имеются характерные следы столкновения, а некоторые из параметров этих следов указывают на то, что скорость сближения тел в момент столкновения составляла более 33.4 тысяч километров в час.

Одним из характерных следов, упомянутых чуть выше, являются облака достаточно чистого газа, который был в свое время атмосферой достаточно крупной планеты. Также возле звезды HD 172555 наблюдаются облака пыли и скопления обломков различной величины, которые также образовались в результате столкновения.


Ключевые слова:
Звезда, Система, Планета, Столкновение, Атмосфера

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