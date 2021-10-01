Обнаружен странный космический объект, являющийся крайне редким гибридом астероида и кометы

Кометы и астероиды - это основные виды космических объектов, населяющих межпланетное пространство Солнечной системы. Кометы
, как правило, прибывают в систему со стороны внешних границ
и имеют вытянутые эллиптические орбиты. Они наполнены льдами и замерзшими газами, которые начинают испаряться по мере приближения к Солнцу, формируя пыльную туманную атмосферу (кому) и длинный газовый хвост
. Местом происхождения астероидной части "населения" Солнечной системы
является главный пояс астероидов, располагающийся между орбитами Марса и Юпитера. Астероиды - это сухие каменные глыбы
, движущиеся вокруг Солнца по круговым орбитам. И в силу своей каменной природы они не могут создавать живописные визуальные эффекты в небе, как их более экзотические собратья.
Но не так давно астрономам удалось обнаружить странный космический объект (248370) 2005 QN173, который движется вокруг Солнца практически по идеальной круговой траектории, как и миллионы других астероидов
, но при этом демонстрирует все признаки того, что он является также и кометой.
Двойственность природы объекта 248370 была замечена в 7 июля этого года системой Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS), когда объект начал приближаться к перигелию своей траектории и начал распускать кометный хвост. Это автоматически поместило объект 248370 в редкий класс гибридных объектов - в класс активных астероидов или комет главного пояса
. В настоящее время обнаружено лишь 20 кандидатов объектов такого класса, что составляет крайне малую часть от 500 тысяч известных объектов главного астероидного пояса системы. При этом, объект (248370) 2005 QN173 является восьмым по счету, который имеет все подтверждения его двойственной природы.
В период между 8 июля и 14 августа 2021 года при помощи различных телескопов и астрономических инструментов было сделано множество снимков объекта 248370, среди которых были снимки объекта с необычайно узким хвостом, достигшим его максимальной длины. Если на первых снимках длина хвоста астероида-кометы 248370 составляла всего 3.2 километра, то в июне объект демонстрировал хвост длиной уже в 720 тысячи километров и шириной в 1400 километров в его самой широкой части. Отметим, что у обычных комет ширина хвоста намного больше, чем ширина хвоста объекта 248370.
Дальнейшие наблюдения позволят ученым лучше понять природу и определить тайну возникновения объекта (248370) 2005 QN173. Ведь, согласно всем существующим теориям о формировании и развитии Солнечной системы, объект 248370 и другие астероиды-кометы не должны существовать в принципе. И ученые рассчитывают получить больше полезной информации во время очередного максимального сближения объекта 248370 с Солнцем, что должно произойти 3 сентября 2026 года.