LaserSETI - новый проект по поиску внеземных цивилизаций, использующих лазеры для коммуникаций

Вполне возможно, что технологически развитые внеземные цивилизации
могут использовать мощные лазеры
для своих коммуникаций или для того, чтобы привлечь наше внимание
. И новая система слежения, которая находится сейчас в стадии развертывания, может стать тем, что поможет нам найти следы деятельности
таких цивилизаций и попытаться вступить с ними в контакт
.
Согласно недавно опубликованному пресс-релизу Гавайского университета два специализированных детектора лазерного излучения уже установлены в обсерватории на вершине вулкана Халеакала, остров Мауи, Гавайские острова. Эти детекторы будут работать в паре с подобными детекторами, установленными в обсерватории имени Роберта Фергюсона, Калифорния. И совместными усилиями эти устройства будут просматривать ночные небеса над Тихим Океаном в поисках лазерных импульсов, посланных внеземными цивилизациями.
Отметим, что программа LaserSETI
, в рамках которой ведутся данные работы и исследования, находится под патронажем института SETI, который, как хорошо известно нашим постоянным читателям, в течение долгих лет безуспешно
пытался обнаружить радиосигналы внеземного происхождения
. "Поиски искусственно созданного света имеют достаточно большой смысл в связи с тем, что передача данных при помощи света имеет множество преимуществ по сравнению с передачей при помощи радиоволн" - пишут исследователи, - "И с гораздо большей вероятностью технологически развитые цивилизации будут использовать лазеры для обеспечения своих внутренних и внешних коммуникаций".
Отметим, что программа LaserSETI является не первой попыткой обнаружения искусственного лазерного излучения внеземного происхождения. Однако, в реализованных ранее проектах использовались традиционные фотоумножители, которые по сути являются высокочувствительными камерами с однопиксельной матрицей. И такие камеры способны охватить лишь малую часть от доступно пространства.
Новая же система, разработанная совместными усилиями специалистов института SETI и Института астрономии (Institute for Astronomy, IfA) Гавайского университета, сможет контролировать практически все ночное небо. Основой работы этой системы является предположение, что свет внеземных лазеров должен быть монохроматическим, как и положено быть свету от любого типа лазера. Это, в свою очередь, позволяет использовать в качестве детектора относительно медленные двумерные твердотельные матрицы, подобные матрицам, используемых в дорогих профессиональных видеокамерах.
Каждый из детекторов оснащен двумя камерами, датчики которых расположены под углом в 90 градусов. Специальное устройство раскладывает поступающий свет на спектр, который записывается камерой с большой скоростью. Широкоугольные входные линзы обеспечивают угол охвата объектива детектора в 75 градусов, таким образом, для того, чтобы "охватить взглядом" все ночное небо, требуется всего несколько таких детекторов.
"LaserSETI - это первый за всю историю традиционной и радиоастрономии проект, который охватит полностью всю площадь ночного неба" - рассказывает Элиот Джиллум (Eliot Gillum), научный руководитель проекта, - "Только в данном случае мы будем искать признаки техноподписей в попадающем в объективы детекторов свете".
Устройств LaserSETI, установленные на Гавайях, будут ориентированы на восток, а те, которые расположены в Калифорнии - на запад. Наблюдения этих детекторов будут частично перекрываться и это будет важно для проведения триангуляции обнаруженных источников света, находящихся за пределами Солнечной системы, и для исключения местных источников, таких, как самолеты и искусственные спутники.
В настоящее время система LaserSETI находится в стадии развертывания. В дополнение к уже установленным двум детекторам планируется установка еще десяти таких же детекторов, которые будут располагаться в Пуэрто-Рико, на Канарских островах и в Чили. Это уже позволит покрыть большую часть неба Западного полушария, но конечной целью, как уже упоминалось выше, является покрытие всего ночного неба. И если в глубинах космоса существуют инопланетяне с их мощными лазерами, то мы очень скоро будем готовы их услышать
, точнее увидеть.