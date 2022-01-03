Самая масштабная 3D-карта Вселенной демонстрирует структуру глобальной космической сети во всей ее красе

Данные, полученные при помощи спектрографа DESI
(Dark Energy Spectroscopic Instrument), были использованы для построения самой обширной и самой подробной трехмерной карты Вселенной
на сегодняшний день. Представленное выше изображение демонстрирует во всей красе структуру глобальной космической сети - "крупноячеистой паутины", сотканной из галактик и скоплений галактик, простирающейся на многие миллиарды световых лет. И новая карта является результатом самого первого этапа данного проекта.
В состав новой карты сейчас уже входит 7.5 миллионов галактик, расположенных на удалении до 5 миллиардов световых лет в направлении созвездия Девы. При таком крупном масштабе уже достаточно легко увидеть, почему астрономы называют структуру Вселенной термином "космическая сеть".
"На трехмерной карте
, демонстрирующей нам распределение галактик, можно увидеть огромные кластеры, нити и пустоты, так называемые войды" - рассказывает Жюльен Ги (Julien Guy), ученый из лаборатории в Беркли, - "Это самые большие структуры Вселенной, и в их форме заложены "отпечатки" строения Вселенной на самых ранних этапах ее существования и история ее расширения".
Инструмент DESI позволяет не только зарегистрировать свет от далеких галактик, но и "разобрать" его на спектральные составляющие с высокой точностью. Это, в свою очередь, позволяет определить расстояние до каждой конкретной галактики, ведь свет от нее, проходя в космосе огромное расстояние, смещается в красную область за счет влияния расширения Вселенной. И, измеряя значение так называемого красного смещения, можно измерить расстояние до галактики и использовать эти данные для построения трехмерной карты.
Инструмент DESI установлен на телескопе Mayall Telescope в Аризоне, США. Этот инструмент производит спектральные измерения при помощи свое достаточно уникальной конструкции. Входящий световой поток проходит сквозь шесть больших оптических линз и попадает на торцы множества оптоволоконных световодов, положение каждого из которых регулируется отдельным приводом с точностью до 10 микронов. Потоки света, разделяемые и направляемые 5 тысячами световодов и приводов
, направляются в десять независимых спектрографов, раскладывающих свет на спектральные составляющие.
И в заключение следует отметить, что новая карта была составлена на основе данных, собранных инструментом DESI за первые 7 месяцев его работы в 2021 году. А к тому времени, как данная программа приблизится к завершению, в каталог и карту будет внесено более 35 миллионов галактик, располагающихся на глубине до 11 миллиардов световых лет. И тогда новая карта станет тем, что даст астрономам возможность выяснить множество новых деталей касательно галактик, черных дыр
, квазаров, неуловимой темной материи и темной энергии, загадочной силы, которая обеспечивает ускорение процесса расширения Вселенной.