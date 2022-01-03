 | Вчера, 06:03 | Космос и Авиация

Самая масштабная 3D-карта Вселенной демонстрирует структуру глобальной космической сети во всей ее красе

Карта Вселенной


Данные, полученные при помощи спектрографа DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), были использованы для построения самой обширной и самой подробной трехмерной карты Вселенной на сегодняшний день. Представленное выше изображение демонстрирует во всей красе структуру глобальной космической сети - "крупноячеистой паутины", сотканной из галактик и скоплений галактик, простирающейся на многие миллиарды световых лет. И новая карта является результатом самого первого этапа данного проекта.

В состав новой карты сейчас уже входит 7.5 миллионов галактик, расположенных на удалении до 5 миллиардов световых лет в направлении созвездия Девы. При таком крупном масштабе уже достаточно легко увидеть, почему астрономы называют структуру Вселенной термином "космическая сеть".

"На трехмерной карте, демонстрирующей нам распределение галактик, можно увидеть огромные кластеры, нити и пустоты, так называемые войды" - рассказывает Жюльен Ги (Julien Guy), ученый из лаборатории в Беркли, - "Это самые большие структуры Вселенной, и в их форме заложены "отпечатки" строения Вселенной на самых ранних этапах ее существования и история ее расширения".

Инструмент DESI позволяет не только зарегистрировать свет от далеких галактик, но и "разобрать" его на спектральные составляющие с высокой точностью. Это, в свою очередь, позволяет определить расстояние до каждой конкретной галактики, ведь свет от нее, проходя в космосе огромное расстояние, смещается в красную область за счет влияния расширения Вселенной. И, измеряя значение так называемого красного смещения, можно измерить расстояние до галактики и использовать эти данные для построения трехмерной карты.

Инструмент DESI установлен на телескопе Mayall Telescope в Аризоне, США. Этот инструмент производит спектральные измерения при помощи свое достаточно уникальной конструкции. Входящий световой поток проходит сквозь шесть больших оптических линз и попадает на торцы множества оптоволоконных световодов, положение каждого из которых регулируется отдельным приводом с точностью до 10 микронов. Потоки света, разделяемые и направляемые 5 тысячами световодов и приводов, направляются в десять независимых спектрографов, раскладывающих свет на спектральные составляющие.

И в заключение следует отметить, что новая карта была составлена на основе данных, собранных инструментом DESI за первые 7 месяцев его работы в 2021 году. А к тому времени, как данная программа приблизится к завершению, в каталог и карту будет внесено более 35 миллионов галактик, располагающихся на глубине до 11 миллиардов световых лет. И тогда новая карта станет тем, что даст астрономам возможность выяснить множество новых деталей касательно галактик, черных дыр, квазаров, неуловимой темной материи и темной энергии, загадочной силы, которая обеспечивает ускорение процесса расширения Вселенной.


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     | Комментарии: 1 | Распечатать
    Сегодня, 13:51
    #1 Написал: FollowerOfTheAether

    Публикаций: 0
    Комментариев: 3
    Круто, а можно где-нибудь потыкать интерактивную версию?
        

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