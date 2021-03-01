Астрономы составили карту, на которой показано положение 25 тысяч сверхмассивных черных дыр

То, что вы видите на приведенных здесь снимках, похоже на обычные снимки ночного неба. Однако, белые точки на этих снимках являются, отнюдь, не звездами, галактиками и другими светящимися космическими объектами. Эти снимки представляют собой визуальное отображение новой карты, на которой показано положение более чем 25 тысяч сверхмассивных черных дыр. Более того, данная карта является самой подробной картой на сегодняшний день, сделанной в диапазоне низких радиочастот
, а для ее составления использовались данные, собираемые 52 станциями распределенного радиотелескопа LOFAR
, расположенными на территории девяти европейских стран.
Каждая из черных дыр, фигурирующая на новой карте, расположена в центре отдельной галактики, находящейся на большом или очень большом удалении от нас. Местоположение черной дыры было установлено по характерному радиоизлучению, которое возникает в результате бурного процесса поглощения материи из прилегающего к черной дыре пространства.
"Эта карта является результатом многих лет обработки огромного массива данных" - пишут исследователи, - "Для ее составления нам пришлось даже разработать новые методы для преобразования радиосигналов в изображения, подобные снимкам ночного неба".
Отметим, что наблюдения в длинноволновом радиодиапазоне осложняются эффектами от воздействия земной ионосферы. Эта область, заполненная свободными электронами, работает как линза, искажая лучи радиоизлучения, принимаемого антеннами телескопов. "Это очень похоже на попытку рассмотреть что-либо из-под воды, когда вы пытаетесь сфокусироваться на чем-то, волны на поверхности воды отклоняют лучи света и искажают изображение" - пишут исследователи.
Новая карта была составлена путем объединения данных, собранных за 256 часов наблюдений глубин северного полушария ночного неба. Получаемые радиотелескопами данные был пропущены через суперкомпьютер, который исправлял влияние ионосферы на получаемое изображение по сложному алгоритму. При этом, коррекция работы этого алгоритма производилась каждые четыре секунды для того, чтобы в ней учитывались все изменения в структуре ионосферы, которая весьма динамична сама по себе.
В настоящий момент составленная учеными карта охватывает всего 4 процента от общей площади северного полушария ночного неба. И ученые будут продолжать работу до тех пор, пока на карту не будет нанесено все полушарие. И после этого данные карты будут использованы в последующих изучениях крупноячеистой структуры Вселенной, что может принести ответы на некоторые из фундаментальных вопросов.