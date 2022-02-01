Марсоход Perseverance отметил первый год пребывания на Красной Планете
Небезызвестный марсоход Perseverance, совершивший посадку на Красную Планету 18 февраля 2021 года, успешно отметил свой первый год пребывания на Марсе. За этот год шестиколесный "исследователь" сделал несколько важных открытий и испытал ряд совершенно новых технологий. А сейчас марсоход направляется к новому месту назначения, прибыв куда, он начнет выполнение новой научной программы.
Имея вес около одной тонны, точнее, 1025 килограмм, марсоход Perseverance является самым тяжелым марсоходом, спущенным когда-либо на поверхность планеты. Используя бортовое бурильное оборудование, марсоход собрал образцы марсианских пород и грунта, шесть из которых уже запечатаны в специальных контейнерах и находятся на хранении внутри аппарата. Отметим, что сбор и хранение этих образцов является первым этапом будущей миссии Mars Sample Return, целью которых является доставка на Землю этих самых образцов.
Также что касается новых технологий, то марсоход выполнил проверку работоспособности устройства под названием MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), которое является экспериментальным прототипом генератора кислорода, добывающего кислород путем переработки углекислого газа из марсианской атмосферы.
Напомним нашим читателям, что марсоход Perseverance недавно установил новый рекорд по дальности перемещения за один марсианский день. 14 февраля 2022 года, в 351-й марсианский день миссии, сол, марсоход сумел пройти дистанцию в 320 метров. Это стало возможным благодаря использованию навигационной системы AutoNav, которая дает марсоходу возможность самостоятельно находить, прокладывать маршрут и двигаться в автономном режиме в обход скал и других препятствий.
В настоящее время марсоход Perseverance практически завершил свою исследовательскую миссию в кратере Джезеро (Jezero Crater), который в далеком прошлом был заполнен водой и представлял собой обширное озеро. На некоторых участках внутри кратера на поверхность выходят древние скалы и отложения, которые хранят в себе отпечатки окружающей среды и являются наилучшими местами для поисков следов микробиологической жизни.
Отметим, что к западу от места "Octavia E. Butler Landing", точки посадки марсохода Perseverance, находятся веерообразные остатки дельты древней реки, впадавшей и питавшей когда-то озеро кратера Джезеро. В таких местах, как правило, существуют отложения, богатые органическими соединениями и содержащие другие "биоподписи", признаки жизни, существовавшей в далеком прошлом. Все это делает дельту древней реки необычайно интересным местом в плане исследований, и следующей целью для марсохода Perseverance, куда он должен прибыть летом этого года.