Радиотелескоп MeerKAT и его мощный суперкомпьютер присоединились к поискам внеземных цивилизаций

Радиотелескоп MeerKAT Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (South African Radio Astronomy Observatory) находится в пустынном регионе Кару на юге Южной Африки. Этот телескоп, начиная с 2016 года, уже успел собрать множество информации касательно тысяч галактик, значительно продвинув вперед наши знания об окружающей Вселенной. Его 64 антенны охватывают одновременно значительную часть ночного неба, собирая огромные массивы информации, среди которой может находиться и информация, особо интересующая охотников за внеземными цивилизациями.
До последнего времени в проекте Breakthrough Listen был задействованы телескопы Green Bank Telescope (GBT), Automated Planet Finder и Parkes Telescope. Однако, уже в течение почти трех лет обработкой данных от этих телескопов занимается мощный вычислительный кластер телескопа MeerKAT.
Конечно, данные работы проводятся не в ущерб основному направлению деятельности телескопа MeerKAT, более того, дальнейшее участие этого телескопа в проекте Breakthrough Listen даже не потребует перемещений его антенн. Вместо этого будет проводиться дополнительная компьютерная обработка для выявления интересующих вещей в области, которая и так уже попала в поле зрения телескопа.
"В состав телескопа MeerKAT входит 64 "тарелки", которые видят область неба, в 50 раз большую, чем может видеть телескоп Green Bank" - пишут исследователи, - "В такой большой области всегда найдется множество звезд, которые интересны с точки зрения поисков техноподписей в сигналах, приходящих из их региона. Суперкомпьютер позволит объединить сигналы со всех антенн и получить результаты сканирования с высокой разрешающей способностью. При этом, мы совершенно не будем мешать другим астрономам, которые используют радиотелескоп для проведения своих собственных исследований. Все наши наблюдения будут проводиться исключительно в фоновом режиме".
Вступление в игру радиотелескопа MeerKAT означает для проекта Breakthrough Listen возможность получения новых данных 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, а количество изучаемых целей увеличится практически в тысячу раз. Среди самых первоочередных целей будет Проксима Центавра, самая близкая звезда к Солнечной системе, вокруг которой, согласно имеющимся предположениям, могут вращаться две пригодные для жизни планеты, сопоставимые по размеру с Землей.