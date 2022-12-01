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Начат основной этап сооружения самой большой в мире радио-обсерватории

Обсерватория SKA


На днях было официально объявлено о начале основного этапа строительства самой большой в мире и самой чувствительно радио-обсерватории Square Kilometre Array (SKA), часть которой располагается в Австралии, а вторая часть - в Южной Африке. После завершения сооружения и ввода в эксплуатацию, что должно произойти до конца текущего десятилетия, этот астрономический инструмент следующего поколения позволит ученым исследовать некоторые из самых фундаментальных проблем и вопросов, связанных со Вселенной, ее эволюцией и происходящими в ней процессами.

Идея создания обсерватории SKA Observatory зародилась в 1980-х годах у группы ученых-астрономов, которые создали организацию SKA Organisation. В 2012 году эта группа определилась с расположением основных массивов антенн будущей обсерватории, которыми стали пустынные регионы Австралии и Южной Африки, удаленные от созданных человеком источников радиоволн.

Дипольные антенны


В состав SKA Observatory войдет более 100 тысяч дипольных антенн, которые будут установлены в регионе Ватярри в Западной Австралии, и 197 параболических антенн, установленных в районе Кару в Южной Африке. Кстати, часть этих антенн уже смонтирована и объединена в радиотелескоп MeerKAT, который проводит научные наблюдения, в том числе и участвует в охоте на сигналы от внеземных цивилизаций.

После завершения и ввода в строй, SKA Observatory будет использовать всю свою мощь и высокую чувствительность для приема радиосигналов, источники которых удалены от нас на многие миллиарды световых лет. Это событие в буквальном смысле переведет область радиоастрономии на совершенно новый качественный уровень, позволяя ученым изучать тайны темной материи и темной энергии, заглядывать в самые ранние периоды существования Вселенной, документировать случаи рождения и смерти далеких звезд, и следить за процессами формирования галактик.

Параболические антенны


"В качестве примера чувствительности SKA Observatory можно сказать, что обсерватория способна обнаружить мобильный телефон в кармане астронавта, находящегося на поверхности Марса, на удалении 225 миллионов километров от нас" - пишут исследователи, - "Более интересным является то, что если на планетах возле близлежащих звезд существуют цивилизации, сопоставимые с нами по уровню технического развития, то SKA сможет обнаружить даже многократно отраженные сигналы от их радиосетей и сетей связи. Это будет первым радиотелескопом в мире, способным на такое за счет своей высокой чувствительности".


Ключевые слова:
Радиотелескоп, Обсерватория, Square Kilometre Array, SKA, Строительство

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