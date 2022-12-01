Произведены первые огневые испытания модернизированного двигателя RS-25, который отправит на Луну пилотируемую миссию Artemis 5
Пилотируемая лунная миссия Artemis 5 запланирована на срок не ранее начала 2028 года, но подготовка к ее реализации идет уже сейчас полным ходом. И в рамках этой подготовки 14 декабря 2022 года были проведены первые огневые испытания модернизированного реактивного двигателя RS-25, при помощи которого в космос будет отправлена тяжелая ракета SLS (Space Launch System) с космическим кораблем и членами его экипажа.
Испытания проводились в Центре космических исследований имени Стенниса на берегу залива Сент-Луис, Миссисипи. Двигатель был установлен на стенде Fred Haise Test Stand и он смог проработать 209.5 секунд, что крайне далеко от требуемого минимума в 500 секунд.
Система мониторинга испытаний остановила тест ранее назначенного времени и сейчас инженеры НАСА и компании Aerojet Rocketdyne, разработчика двигателей, анализируют телеметрические данные с целью выявления причины прерывания теста. Во время последующих тестов двигатель RS-25 должен будет проработать полное время, поскольку 500 секунд это тоже самое время, которое двигатель должен работать во время вывода ракеты SLS в космос.
В настоящее время в распоряжении НАСА имеется дюжина двигателей RS-25, оставшихся после закрытия программы космических Шаттлов. Изначально имелось 16 таких двигателей, но четыре из них уже покоятся на дне Тихого океана после запуска миссии Artemis 1. Таковой же будет и судьба остальных 12 двигателей, которые отправят в космос корабли миссий Artemis 2, 3 и 4. А вот миссия Artemis 5 уже будет взлетать на новых модернизированных RS-25, которые будут изготовлены компанией Aerojet Rocketdyne.
Модернизированный RS-25 по сравнению с оригиналом имеет множество новых компонентов, включая инжекторы, контроллеры и т.п. Недавние испытания в центре Стенниса предшествуют сертификационным испытаниям, начало которых запланировано на 2023 год. В случае успешного прохождения сертификационных испытаний компания Aerojet Rocketdyne сможет запустить производственный процесс и изготовить несколько новых двигателей для будущих миссий программы Artemis. А в рамках имеющегося контракта с НАСА компания должна изготовить в общей сложности 24 новых двигателя RS-25.
Каждый из двигателей RS-25 весит около 3.54 тонны и он способен вырабатывать 232.38 тонн тяги. Во время запуска миссии Artemis 1 ракета SLS произвела 3.99 миллионов килограмм тяги, существенная часть которой была обеспечена твердотопливными реактивными ускорителями.