НАСА произвело успешный запуск сверхтяжелой ракеты SLS миссии Artemis 1
Вчера, в среду 16 ноября 2022 года, в 1:47 по местному времени со стартовой площадки Launch Pad 39B Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде был произведен успешный запуск сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System), которая в рамках миссии Artemis 1 отправила космический корабль Orion в 25-суточное путешествие к Луне и обратно. Успешный запуск этой миссии, который откладывался несколько раз, знаменует начало американской обширной лунной программы под названием Artemis, в рамках которой на Луне будет возведена космическая база.
Два боковых ускорителя и четыре реактивных двигателя RS-25 во время старта произвели 8.8 миллионов фунтов (4 тысячи тонн, 39 миллионов ньютонов) тяги, что официально делает ракету SLS самой мощной из существующих. Эта ракета способна отправить в сторону Луны 26 метрических тонн груза, включая вес космического корабля и экипажа. А будущие, модернизированные варианты этой ракеты смогут поднимать еще больший груз.
На разработку ракеты SLS и космического корабля Orion было потрачено почти 50 миллиардов американских долларов, но эти две вещи являются ключевыми компонентами в реализации программы Artemis, целью которой является обеспечение длительного присутствия людей на орбите и на поверхности Луны.
Ракета была запущена спустя 43 минуты после "открытия" двухчасового окна, которое началось в 1:04 по местному времени. Эта небольшая задержка была связана с обнаружением утечки водорода во время заправки первой ступени. Но оперативное вмешательство специалистов позволило быстро устранить причину утечки. Еще одна задержка была вызвана проблемой с радаром Eastern Range, но эта проблема также была оперативно решена путем замены дефектного Ethernet-кабеля.
И после устранения всех проблем запуск ракеты SLS был произведен в 1:47 по местному времени, на приведенном чуть ниже видеоролике момент запуска находится на отметке около 3:16:50. Дальнейшая процедура запуска была проведена в полном соответствии с планом, спустя 500 секунд было произведено отделение боковых ускорителей и первой ступени ракеты. Через 20 минут было начато развертывание солнечных батарей сервисного модуля и разгонный блок ICPS (Interim Cryogenic Propulsion Stage) начал ускорение и вывод космического корабля Orion на заданную траекторию. Разделение разгонного блока и космического корабля Orion было произведено в 3:45 по местному времени.
Кораблю Orion потребуется четверо суток для того, чтобы добраться до Луны и выйти на круговую орбиту. Там он проведет 17 суток на высоте 64 тысячи километров от поверхности и выпустит 10 микроспутников CubeSats, которые в автоматическом режиме проведут различные измерения и научные эксперименты. После возвращения назад, которое также займет четверо суток, космический корабль Orion на скорости 40 000 километров в час войдет в атмосферу Земли и испытает на прочность свой тепловой щит, который должен будет выдержать воздействие температуры в 2 760 градусов Цельсия.
Как уже упоминалось выше, вчерашний запуск является началом миссии Artemis 1, которая закончится 11 декабря приводнением космического корабля Orion в Тихом океане. Если все в миссии Artemis 1 пройдет строго согласно планам, то за ней в 2024 году будет отправлена уже пилотируемая миссия Artemis 2, и затем в 2025 году, Artemis 3, в ходе которой два астронавта спустятся и совершат прогулку по поверхности Луны.