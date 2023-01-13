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Самый большой в мире самолет, Stratolaunch Roc, совершил рекордный по длительности полет

Самолет Roc в полете


В пятницу, 13 января 2023 года, самый большой в мире самолет на сегодняшний день, Stratolaunch Roc, снова поднялся в воздух. Во время этого полета самолет Roc, размах крыльев которого превышает ширину футбольного поля, оставался в небе над пустыней Мохаве, Калифорния, более шести часов, дольше, чем когда-либо ранее.

Этот полет является девятым по счету испытательным полетом, и вторым, во время которого самолет Roc поднимал в воздух прототип гиперзвукового испытательного аппарата под названием Talon-A. Во время этого полета были протестированы все системы, которые будут использованы во время следующих испытаний, когда аппарат Talon-A отправится в свободный полет.

"Наша команда продолжает добиваться успехов по выполнению установленного графика испытаний, который неуклонно приближается к началу полетов Talon-A на гиперзвуковых скоростях" - рассказывает Захари Кревор (Zachary Krevor), нынешний руководитель компании Stratolaunch, - "Сейчас мы стремимся собрать максимум информации, которая позволит снизить риски, гарантировать чистый и безопасный запуск Talon-A. А уже позже в этом году мы начнем первые полеты на гиперзвуковых скоростях для наших клиентов".

Самолет Roc взлетел с полосы космопорта Mojave Air and Space Port, расположенного на юго-востоке Калифорнии, в пятницу утром. Спустя шесть часов, в 14:51 по местному калифорнийскому времени, самолет совершил успешную посадку после трех неудачных заходов. Во время полета, согласно имеющейся информации, самолет поднялся на высоту 6860 метров.

И, в дополнение к тому, что этот полет стал самым продолжительным полетом самолета Roc, это стало также первым разом, когда самолет вылетел за пределы испытательного полигона в границах пустыни Мохаве.


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