Самый большой в мире самолет, Stratolaunch Roc, совершил рекордный по длительности полет
В пятницу, 13 января 2023 года, самый большой в мире самолет на сегодняшний день, Stratolaunch Roc, снова поднялся в воздух. Во время этого полета самолет Roc, размах крыльев которого превышает ширину футбольного поля, оставался в небе над пустыней Мохаве, Калифорния, более шести часов, дольше, чем когда-либо ранее.
"Наша команда продолжает добиваться успехов по выполнению установленного графика испытаний, который неуклонно приближается к началу полетов Talon-A на гиперзвуковых скоростях" - рассказывает Захари Кревор (Zachary Krevor), нынешний руководитель компании Stratolaunch, - "Сейчас мы стремимся собрать максимум информации, которая позволит снизить риски, гарантировать чистый и безопасный запуск Talon-A. А уже позже в этом году мы начнем первые полеты на гиперзвуковых скоростях для наших клиентов".
Самолет Roc взлетел с полосы космопорта Mojave Air and Space Port, расположенного на юго-востоке Калифорнии, в пятницу утром. Спустя шесть часов, в 14:51 по местному калифорнийскому времени, самолет совершил успешную посадку после трех неудачных заходов. Во время полета, согласно имеющейся информации, самолет поднялся на высоту 6860 метров.
И, в дополнение к тому, что этот полет стал самым продолжительным полетом самолета Roc, это стало также первым разом, когда самолет вылетел за пределы испытательного полигона в границах пустыни Мохаве.