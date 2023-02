Wolf 1069 b - новое пополнение в списке известных планет, сопоставимых по размерам с Землей и потенциально пригодных для жизни

Поиск двойников Земли в глубинах нашей галактики весьма похож на поиски иголки в стогу сена. В настоящее время из 5 тысяч обнаруженных и подтвержденных планет лишь только 12 приближаются к нашей планете, да и то не по всем параметрам. И недавно этот список пополнился после открытия планеты Wolf 1069 b, масса которой сопоставима с массой Земли, на ее поверхности присутствуют условия для существования жидкой воды и она может обладать атмосферой. Все эти признаки делают Wolf 1069 b весьма хорошим кандидатом для дальнейшего изучения с целью поисков следов жизни.Планета Wolf 1069 b была открыта группой ученых из Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге при помощи телескопов обсерватории Calar Alto, расположенной в Испании. Для этого был использован специальный спектрографический инструмент, разработанный для проекта под названием CARMENES (Calar Alto High-Resolution Search for M Dwarfs with Exoearths with Near-infrared and Optical Echelle Spectographs), целью которого является поиск подобных Земле планет возле карликовых звезд М-класса, красных карликов. Такие малые и холодные звезды являются типом, наиболее распространенным в Млечном Пути, и, как показала практика, возле них с большой вероятностью могут присутствовать планеты, богатые водой и имеющие атмосферу.Как показали собранные данные, планета Wolf 1069 b имеет массу и размер, сопоставимые с массой и размером Земли (1.26 и 1.08 соответственно), она совершает один оборот вокруг звезды за 15.6 суток и находится на удалении от нее, равном одной пятнадцатой части от расстояния между Землей и Солнцем. Более того, планета является заблокированной приливными силами, она повернута к звезде всегда только одной стороной, а другая сторона находится в вечной темноте.Из-за низкой температуры красной карликовой звезды, находящейся на удаленн в 31 световой год от Земли, планета Wolf 1069 b получает от нее на 35 процентов меньше энергии, чем Земля получает от Солнца, несмотря на малое расстояние. В отсутствии атмосферы планета была бы достаточно холодной, даже на светлой стороне ее температура не поднималась бы выше -23 градусов Цельсия. Но если планета обладает атмосферой, что еще предстоит выяснить, то средняя температура на поверхности будет порядка 13 градусов Цельсия, что уже благоприятно для зарождения и существования там жизни. Атмосфера также выступила бы в роли щита от излучения звезды, что сделало бы условия на поверхности еще более благоприятными.К сожалению, как и в случае с другими подобными Земле планетами, к примеру, в системах Trappist-1 Proxima Centauri , мы еще не можем получить надежных доказательств существования там атмосферы. Это пока выходит за рамки возможностей существующих астрономических инструментов."Вероятно, нам придется подождать еще около 10 лет" - пишут исследователи, - "К тому времени будет готов телескоп Extremely Large Telescope, строительство которого ведется сейчас в Чили". Когда телескоп ELT будет введен в эксплуатацию, он станет самым большим и мощным наземным телескопом, работающим в оптическом и инфракрасном диапазонах, и его возможностей должно хватить для того, чтобы можно было рассмотреть, что происходит на поверхности Wolf 1069 b и других подобных Земле планет в нашей галактике.