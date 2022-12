Найдены две новые планеты, максимально подобные Земле и расположенные в благоприятной для жизни зоне

Ученые-астрономы постоянно ведут поиски мест в космосе, которые могут стать или уже являются колыбелью внеземных форм жизни. И недавно одной из таких групп ученых удалось обнаружить сразу две планеты, массы которых сопоставимы с массой Земли, и которые вращаются в благоприятной для жизни зоне красной карликовой звезды GJ 1002.GJ 1002 - это маленькая красная карликовая звезда, ее масса равна приблизительно одной восьмой части от массы Солнца. Температура на ее поверхности достаточно низка, сама звезда - тускла, и ее "зона обитаемости" находится достаточно близко к самой звезде. Но самым интересным является то, что звезда GJ 1002 и ее две планеты, GJ 1002b и GJ 1002c, находятся на удалении всего 16 световых лет от нас, что по космическим меркам практически рядом с нами.Для изучения звезды GJ 1002 и ее планет использовалась совместная работа двух астрономических инструментов - ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations) и CARMENES (Calar Alto high-Resolution search for M dwarfs with Exoearths with Near-infrared and optical Echelle Spectrographs), данные от которых взаимно дополняли друг друга.Поскольку звезда GJ 1002 тускла сама по себе, то для получения информации о планетах вышеупомянутые инструменты использовались на их максимальной чувствительности. За период с 2017 по 2021 года за системой GJ 1002 было проведено 139 сеансов спектроскопических наблюдений.Планета GJ 1002b находится несколько ближе к центральной звезде, вокруг которой она обращается за 10 суток. Вторая планета, GJ 1002c, находится чуть дальше, и она совершает один виток вокруг звезды чуть более, чем за 20 суток. Такая близость планет к звезде значительно облегчает процесс наблюдений и измерений, и в ближайшем будущем ученые планируют узнать состав атмосфер этих планет."Спектрограф ANDES, который вскоре будет установлен на телескопе ELT Европейской Южной обсерватории, позволит нам установить факты наличия кислорода, водяных паров и других компонентов в атмосферах планет системы GJ 1002. И после этого уже можно будет сделать некоторые выводы о наличии там жизни" - пишут исследователи."Похоже на то, что Вселенная пытается сейчас нам продемонстрировать, что подобные Земле планеты не являются такой уж редкостью" - пишут исследователи, - "С этими новыми двумя планетами нам уже известно в общей сложности о семи перспективных с точки зрения поисков жизни системах, которые расположены буквально рядом с нами по космическим меркам".