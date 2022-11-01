Компания Porsche представляет 99X, более легкий и более быстрый гоночный автомобиль Formula E третьего поколения
Буквально на днях в выставочном центре Porsche Experience Center в Италии компания Porsche провела презентацию нового электрического гоночного автомобиля 99X, предназначенного для участия в гонках Formula E. Этот автомобиль относится уже к третьему поколению (Gen3), и все его возможности намного превышают возможности первого Spark SRT_01E, у которого полного заряда батарей хватало лишь на половину гонки.
Автомобиль 99X весит порядка 850 килограмм. Его нельзя назвать легким, но он определенно легче автомобилей второго поколения (Gen2), при этом, 100 килограмм сэкономленного веса приходятся на долю аккумуляторных батарей. Это стало возможным благодаря использованию новой схемы рекуперации энергии во время торможения. По сравнению с Gen2, у которого общая мощность рекуперации составляла 250 кВт, мощность рекуперации у Gen3 составляет 600 кВт, 250 кВт на переднюю ось и 350 кВт - на заднюю.
Однако, тяговыми двигателями являются только двигатели задней оси, которые способны развивать мощность в те же самые 350 кВт (469 л.с.), которых, со слов пилотов, достаточно для того, чтобы провернуть колеса и начать "полировать асфальт" даже специализированными покрышками Hankook.
Также новый автомобиль может похвастаться системой быстрой зарядки аккумуляторных батарей, которая способна принимать сразу 600 кВт мощности, и которая будет использоваться во время коротких пит-стопов. Так как энергетические сети общего назначения не способны обеспечить такую мощность, то для промежуточного накопления энергии используются приблизительно такие же батареи, как и установленные на автомобиле.
В целом, 99X является более-менее типовым автомобилем Formula E Gen3, со стандартной для них аккумуляторной батареей, шасси и передних электродвигателей. Зато у каждой команды имеется свобода в выборе и доработке заднего двигателя, коробки передач, дифференциалов и рамы. И именно здесь специалисты компании Porsche нашли большую часть сэкономленного веса.
И, конечно, большая работа была проделана по части программного обеспечения систем управления автомобилем. Здесь специалисты Porsche сделали упор на работу регенеративной системы торможения, которая, с одной стороны, должна вернуть назад в систему максимально возможное количество энергии, а с другой стороны обеспечить стабильность автомобиля с учетом "ухабистой природы" городских улиц, по которым проводятся гонки Formula E.
В заключении следует отметить, что автомобиль Porsche 99X уже прошел более 6 тысяч километров во время тестовых испытаний. Сейчас идет подготовка к заключительному этапу этих испытаний, после которых автомобиль будет полностью готов к началу нового сезона гонок Formula E.