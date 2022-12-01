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Ranger - гибридный летательный аппарат с вертикальным взлетом, который будет способен совершать межконтинентальные перелеты

Летательный аппарат Ranger


Представители компании Aura Aerospace продемонстрировали свое видение будущего области персонального воздушного транспорта. Представленный ими пятиместный гибридный летательный аппарат Ranger чем-то похож на шаттл Дарта Вейдера, когда находится в сложенном состоянии. Но, благодаря возможности вертикального взлета и посадки, этот аппарат, взлетая и садясь прямо на крышу зданий, будет способен преодолевать расстояния, несколько превышающие возможности нормальных авиалайнеров среднего класса.

Вертикальный взлет и посадку обеспечивают четыре выдвигающиеся опоры, на которых расположены восемь пропеллеров, диаметром по 180 сантиметров. После подъема в воздух, крылья аппарата разворачиваются в нормальное положение и запускаются два турбореактивных двигателя. Достигнув скорости, обеспечивающей стабильный полет за счет подъемной силы от крыльев, опоры с пропеллерами втягиваются внутрь корпуса и больше не создают лишнего сопротивления при движении.

Летательный аппарат Ranger #2


С убранными опорами и пропеллерами аппарат Ranger способен разгоняться до скорости 820 км/ч (0.66 Маха). Это несколько медленнее скорости обычных авиалайнеров, но здесь надо учесть, что аппарат Ranger способен летать максимум на 3 тысячах метров, где воздух более плотный, чем на высоте 9-12 тысяч метров.

Полная заправка баков авиационным топливом обеспечивает полет на дистанцию в 18 тысяч километров, которые аппарат будет способен преодолеть за 22 часа. Для сравнения, авиалайнер Airbus A380, заполненный грузом и пассажирами, способен пролететь 14 800 километров. И, даже если вдруг у аппарата Ranger закончится топливо, он будет способен снизиться и совершить безопасную посадку в планирующем режиме на автомагистраль, к примеру.

Помимо пятиместного салона, аппарат Ranger имеет маленький камбуз и туалет для удовлетворения потребностей пассажиров во время длительных перелетов. И, по всей видимости, аппарат Ranger по назначению ближе к бизнес-джету, чем к тому, что сейчас принято называть термином воздушное такси.

Летательный аппарат Ranger #3


В принципе, пяти пассажирских мест вполне достаточно для подавляющего большинства деловых поездок, и те люди, которые способны купить себе личный бизнес-джет, вполне смогут потянуть и приобретение Ranger. Да и в том, что аппарат Ranger сможет доставить пассажиров прямо в нужное здание, заключается ряд преимуществ, хотя вряд ли получится сэкономить достаточно времени за счет поездки в аэропорт и обратно из-за меньшей скорости полета.

С первой точки зрения идеи, заложенные в концепт аппарата Ranger, весьма интересны и привлекательны. Но тот факт, что аппарат использует обычное авиационное топливо, заставляет усомниться в жизнеспособности этого концепта с учетом нынешней тенденции отказа от использования ископаемых видов топлива в пользу экологически чистых источников энергии.


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