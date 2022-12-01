Ranger - гибридный летательный аппарат с вертикальным взлетом, который будет способен совершать межконтинентальные перелеты

Представители компании Aura Aerospace продемонстрировали свое видение будущего области персонального воздушного транспорта. Представленный ими пятиместный гибридный летательный аппарат Ranger чем-то похож на шаттл Дарта Вейдера, когда находится в сложенном состоянии. Но, благодаря возможности вертикального взлета и посадки, этот аппарат, взлетая и садясь прямо на крышу зданий, будет способен преодолевать расстояния, несколько превышающие возможности нормальных авиалайнеров среднего класса.Вертикальный взлет и посадку обеспечивают четыре выдвигающиеся опоры, на которых расположены восемь пропеллеров, диаметром по 180 сантиметров. После подъема в воздух, крылья аппарата разворачиваются в нормальное положение и запускаются два турбореактивных двигателя. Достигнув скорости, обеспечивающей стабильный полет за счет подъемной силы от крыльев, опоры с пропеллерами втягиваются внутрь корпуса и больше не создают лишнего сопротивления при движении.С убранными опорами и пропеллерами аппарат Ranger способен разгоняться до скорости 820 км/ч (0.66 Маха). Это несколько медленнее скорости обычных авиалайнеров, но здесь надо учесть, что аппарат Ranger способен летать максимум на 3 тысячах метров, где воздух более плотный, чем на высоте 9-12 тысяч метров.Полная заправка баков авиационным топливом обеспечивает полет на дистанцию в 18 тысяч километров, которые аппарат будет способен преодолеть за 22 часа. Для сравнения, авиалайнер Airbus A380, заполненный грузом и пассажирами, способен пролететь 14 800 километров. И, даже если вдруг у аппарата Ranger закончится топливо, он будет способен снизиться и совершить безопасную посадку в планирующем режиме на автомагистраль, к примеру.Помимо пятиместного салона, аппарат Ranger имеет маленький камбуз и туалет для удовлетворения потребностей пассажиров во время длительных перелетов. И, по всей видимости, аппарат Ranger по назначению ближе к бизнес-джету, чем к тому, что сейчас принято называть термином воздушное такси.В принципе, пяти пассажирских мест вполне достаточно для подавляющего большинства деловых поездок, и те люди, которые способны купить себе личный бизнес-джет, вполне смогут потянуть и приобретение Ranger. Да и в том, что аппарат Ranger сможет доставить пассажиров прямо в нужное здание, заключается ряд преимуществ, хотя вряд ли получится сэкономить достаточно времени за счет поездки в аэропорт и обратно из-за меньшей скорости полета.С первой точки зрения идеи, заложенные в концепт аппарата Ranger, весьма интересны и привлекательны. Но тот факт, что аппарат использует обычное авиационное топливо, заставляет усомниться в жизнеспособности этого концепта с учетом нынешней тенденции отказа от использования ископаемых видов топлива в пользу экологически чистых источников энергии.