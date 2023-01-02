Самый большой "водородный" самолет, ZeroAvia Dornier 228, впервые поднялся в воздух
Специалисты британской компании ZeroAvia впервые подняли в воздух 19-местный пассажирский самолет Dornier 228. Отметим, что этот летательный аппарат пока еще является испытательным стендом водородно-электрической двигательной установки с нулевыми выбросами углерода в окружающую среду. И первый полет, который длился около 10 минут, стал началом программы летных испытаний, которые необходимы для получения соответствующей сертификации к 2025 году.
Отметим, что компания ZeroAvia уже достаточно давно работает над проблемой использования водорода в качестве топлива в летательных аппаратах. В рамках программы HyFlyer в 2020 году в воздух был поднят шестиместный летательный аппарат, который являлся самым большим на тот момент времени и который совершил в общей сложности 30 полетов. А в июне 2021 года компания начала второй этап программы, HyFlyer II, результаты которой мы видим сегодня.
К сожалению, у специалистов компании ZeroAvia не все шло всегда так гладко, как было задумано. В 2021 году двухместный испытательный самолет совершил вынужденную посадку, которая закончилась крушением в канаве. К счастью, при этом никто не пострадал, а последующее расследование установило, что водородная двигательная установка не имела никакого отношения к возникшему инциденту.
Тем не менее, сейчас руководство компании ZeroAvia относится к испытаниям осторожно, может даже быть, излишне осторожно. 19-местный "водородный" Dornier 228, для подстраховки, имеет штатный двигатель внутреннего сгорания Honeywell TPE-331 с правой стороны, а с левой стороны установлен электродвигатель, мощностью 600 кВт.
Плюс к этому, водородные баки, стеки топливных элементов, литий-ионные буферные батареи и другие части водородной установки расположены в салоне, где к ним легко можно получить доступ и проверить их состояние. Однако, в конфигурации самолета, готовой к коммерческому применению, все эти элементы будут находиться вне салона, скорее всего в крыльях.
Специалисты компании ZeroAvia оценивают, что 600-кВт водородно-электрическая трансмиссия сможет обеспечить перевозку 19 пассажиров на расстояние 556 километров, для сравнения, стандартный самолет Dornier 228 способен перенести такое же количество пассажиров на дистанцию 1130 километров.
Приведенные выше цифры не кажутся впечатляющими на фоне того, что водород рекламируется как топливо, имеющее самое высокое количество заключенной в нем энергии по сравнению с традиционными видами топлива. Однако, специалисты компании ZeroAvia уже полным ходом работают над более эффективной водородно-электрической силовой установкой, мощностью 2.5 МВт. Первые образцы этой установки, предназначенные для самолетов на 40-80 пассажирских мест, должны появиться в 2026 году, и она, эта установка уже обеспечит полет на дальность в 1850 километров.