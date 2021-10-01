Компания Radiant разрабатывает компактные ядерные реакторы, которые станут заменой дизельным генераторам

Относительно молодая калифорнийская компания Radiant, получив соответствующее финансирование, начала разработку компактного и "недорогого" ядерного микрореактора
, который умещается в стандартном морском контейнере и использует гелий в качестве хладагента. Согласно имеющимся данным, такой реактор будет иметь мощность в 1 мегаватт
, чего будет вполне достаточно для снабжения энергией тысяч среднестатистических домов или военной базы, развернутой где-то в труднодоступном районе.
Отметим, что компания Radiant была основана инженерами, работавшими ранее в компании SpaceX и занимавшимися тематикой разработки ядерных реакторов для снабжения энергией колоний на Марсе
. Нынешние же цели компании Radiant находятся "намного ближе к дому", компактные реакторы
с их очень быстрой процедурой установки и запуска станут эффективным средством обеспечения энергоснабжением в отдаленных районах и районах, пострадавших от стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Вторым по величине потенциальным клиентом компании Radiant являются вооруженные силы. Мощности компактных реакторов, как уже упоминалось выше, будет достаточно для снабжения энергией военной базы на протяжении от четырех до восьми лет непрерывно, прежде чем будет израсходовано все заложенное в них топливо. В настоящее время для этих целей используют мобильные дизельные генераторы, которые являются далеко не подарком с экологической точки зрения и потребляют топливо, которое нужно постоянно подвозить, ставя под угрозу жизни транспортного персонала в местах проведения боевых действий.
По всей видимости, бывшие инженеры компании SpaceX, а ныне основатели компании Radiant, имеют достаточно опыта и собственных новых идей в данной области. В настоящее время они уже получили ряд предварительных патентов, касающихся состава ядерного топлива для нового реактора, которое "не может расплавиться и выдерживает более высокие температуры, чем традиционные виды ядерного топлива". Помимо этого получены патенты на использование гелия в качестве хладагента, что "значительно уменьшает коррозию элементов конструкции реактора, предотвращает риск вскипания и загрязнения окружающей среды".
Также в пакет патентов компании Radiant входят патенты, касающиеся технологий дозаправки реакторов, удаления остатков отработанного топлива и эффективного отвода тепла от ядра реактора в сторону энергоблока.
И в заключении отметим, что компания Radiant вошла в круг компаний, разрабатывающих компактные ядерные реакторы
, и в более узкий круг компаний, сосредоточившихся на мобильных решениях
, которые можно будет перемещать автотранспортом, устанавливать на морских и речных судах, баржах
и т.п.