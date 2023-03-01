Биокомпьютеры, построенные на базе живых нейронов, могут стать альтернативой современным системам искусственного интеллекта

Системы искусственного интеллекта
постепенно начинают проникать во все области окружающей нас жизни, элементы таких систем используются в программном обеспечении, в компьютерных играх
, они уже пишут сообщения в блогах, осуществляют переводы
с одних языков на другие, самостоятельно пишут исходный код программ
и даже разрабатывают компьютерные чипы
. Выглядит так, что "триумфальное шествие" искусственного интеллекта уже ничто не способно остановить. Но ученые из университета имени Джона Хопкинса думают иначе, более того, они уже создали одну вещь, которая в перспективе может стать хорошей альтернативой компьютерному искусственному интеллекту.
Этой вещью является так называемый "органический интеллект" (organoid intelligence, OI), который работает на живых биологических нейронах, организованных в виде искусственно выращенного мозга. Эти кластеры нервных тканей, органоиды, выращиваются из стволовых клеток, а их структура оптимизирована для приведения в действие алгоритмических систем. Создавая такую невероятную вещь, исследователи из университета Джона Хопкинса преследуют цель упрощения технологий глубинного обучения и улучшения качества обратных связей, что должно сказаться в лучшую сторону на принимаемых интеллектом решениях.
В настоящее время ученые уже создали первый опытный образец биокомпьютера, ядром которого является выращенный в лаборатории органоид. Этот органоид имеет форму шара, что позволяет ему формировать большее количество связей, синапсов
, чем это было бы возможно при использовании плоского участка нервных тканей.
А сейчас идет напряженная работа, конечной целью которой является технология "общения" с органоидом, позволяющая передавать информацию искусственному мозгу, видеть и распознавать то, о чем он "думает". Для реализации этой цели ученые используют нейрокомпьютерный интерфейс, разработанный ими еще в 2022 году. Гибкая оболочка этого интерфейса имеет матрицу крошечных электродов, которые улавливают сигналы от органоида и передают ему управляющие сигналы.
Имеющиеся сейчас у ученых искусственные мозги, органоиды, слишком малы для реализации полноценного "органического интеллекта". Эти органоиды содержат приблизительно по 50 тысяч нейронов, а для реализации интеллекта требуется минимум 10 миллионов нейронов, между которыми смогут организоваться 125 триллионов синапсов, каждый из которых может хранить 4.7 бита информации.
Однако, использование живых клеток человеческого мозга в качестве элементов биокомпьютеров также поднимает ряд очевидных моральных
и этических вопросов
. Одним из таких вопросов является защита конфиденциальности людей доноров стволовых клеток, а другим, и не менее важным, то, что органический интеллект сможет когда-нибудь обрести самосознание, начать чувствовать боль и страдания. И, перед тем, как начинать разработки реального органического интеллекта, людям будет необходимо выработать ряд норм и правил, определяющих отношение ко всему этому.
Ключевые слова:
Биокомпьютер
, Нейрон
, Синапс
, Клетки
, Нервные
, Ткани
, Органоид
, Мозг
, Интеллект
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