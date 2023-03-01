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 | Сегодня, 06:29 | Информационные технологии

Биокомпьютеры, построенные на базе живых нейронов, могут стать альтернативой современным системам искусственного интеллекта

Мозг


Системы искусственного интеллекта постепенно начинают проникать во все области окружающей нас жизни, элементы таких систем используются в программном обеспечении, в компьютерных играх, они уже пишут сообщения в блогах, осуществляют переводы с одних языков на другие, самостоятельно пишут исходный код программ и даже разрабатывают компьютерные чипы. Выглядит так, что "триумфальное шествие" искусственного интеллекта уже ничто не способно остановить. Но ученые из университета имени Джона Хопкинса думают иначе, более того, они уже создали одну вещь, которая в перспективе может стать хорошей альтернативой компьютерному искусственному интеллекту.

Этой вещью является так называемый "органический интеллект" (organoid intelligence, OI), который работает на живых биологических нейронах, организованных в виде искусственно выращенного мозга. Эти кластеры нервных тканей, органоиды, выращиваются из стволовых клеток, а их структура оптимизирована для приведения в действие алгоритмических систем. Создавая такую невероятную вещь, исследователи из университета Джона Хопкинса преследуют цель упрощения технологий глубинного обучения и улучшения качества обратных связей, что должно сказаться в лучшую сторону на принимаемых интеллектом решениях.

Органоид


В настоящее время ученые уже создали первый опытный образец биокомпьютера, ядром которого является выращенный в лаборатории органоид. Этот органоид имеет форму шара, что позволяет ему формировать большее количество связей, синапсов, чем это было бы возможно при использовании плоского участка нервных тканей.

А сейчас идет напряженная работа, конечной целью которой является технология "общения" с органоидом, позволяющая передавать информацию искусственному мозгу, видеть и распознавать то, о чем он "думает". Для реализации этой цели ученые используют нейрокомпьютерный интерфейс, разработанный ими еще в 2022 году. Гибкая оболочка этого интерфейса имеет матрицу крошечных электродов, которые улавливают сигналы от органоида и передают ему управляющие сигналы.

Нейроинтерфейс


Имеющиеся сейчас у ученых искусственные мозги, органоиды, слишком малы для реализации полноценного "органического интеллекта". Эти органоиды содержат приблизительно по 50 тысяч нейронов, а для реализации интеллекта требуется минимум 10 миллионов нейронов, между которыми смогут организоваться 125 триллионов синапсов, каждый из которых может хранить 4.7 бита информации.

Однако, использование живых клеток человеческого мозга в качестве элементов биокомпьютеров также поднимает ряд очевидных моральных и этических вопросов. Одним из таких вопросов является защита конфиденциальности людей доноров стволовых клеток, а другим, и не менее важным, то, что органический интеллект сможет когда-нибудь обрести самосознание, начать чувствовать боль и страдания. И, перед тем, как начинать разработки реального органического интеллекта, людям будет необходимо выработать ряд норм и правил, определяющих отношение ко всему этому.

Ключевые слова:
Биокомпьютер, Нейрон, Синапс, Клетки, Нервные, Ткани, Органоид, Мозг, Интеллект

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