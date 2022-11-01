Новая система позиционирования обеспечит сантиметровую точность в городских условиях

Спутниковые технологии типа GPS обеспечивают постоянное определение местоположения уже на протяжении нескольких десятилетий. Но у таких систем имеется ряд известных ограничений, особенно сильно проявляющихся в городских условиях. И недавно инженеры и ученые из Нидерландов разработали новую систему позиционирования "SuperGPS", построенную на базе существующих оптических коммуникаций и беспроводных технологий, которая обеспечивает точность определения местоположения, измеряемую сантиметрами.Каждый из навигационных спутников содержит атомные часы, синхронизированные с часами всех других спутников, метки времени которых передаются при помощи радиосигнала. Приемное устройство, приняв сигналы от нескольких спутников, вычисляет собственное местоположение в трехмерном пространстве. В идеальных условиях такой подход также может обеспечить сантиметровую точность, но в реальном мире все обстоит по-другому. Здания, деревья и другие преграды мешают распространению сигналов от спутников, плюс создаваемые другими устройствами помехи могут снизить качество сигнала и увеличить погрешность определения местоположения до метров, десятков и даже сотен метров.Однако, для работы некоторых технологий, к примеру, автономного передвижения, требуются данные о местоположении, всегда имеющие высокую точность. И это как раз является тем, что может обеспечить система "SuperGPS". В основу этой системы исследователи из Технологического университета Делфта и компании VSL заложили те же принципы, что используются в спутниковых системах, но реализовано это все при помощи существующих телекоммуникационных сетей.В роли спутников системы "SuperGPS" выступают радиопередатчики, сетка которых накрывает городские районы подобно организации покрытия сети сотовой связи. Каждое из передающих устройств получает сигналы точного времени от единых атомных часов через оптоволоконные линии связи. Далее следует обычная процедура триангуляции, работающая на измерении задержек при приеме сигналов от нескольких передатчиков.Модуляция сигналов в системе "SuperGPS" весьма смахивает на модуляцию сигналов сетей сотовой связи, что позволяет игнорировать многократно отраженные сигналы и помехи. Проведенные испытания показали, что система "SuperGPS" , используя сигналы Wi-Fi, может обеспечить точность в несколько десятков сантиметров даже в самых неблагоприятных условиях.И в заключение следует отметить, что данная гибридная система позиционирования не может стать полноценной заменой систем спутниковой навигации. Она рассматривается лишь в качестве дополнения, способного обеспечить высокую точность в городских условиях.