Открыт свободный доступ к части исходных данных, собранных на Большом Адронном Коллайдере
Известно, что одним из основных экспериментов, проводимых на Большом Адронном Коллайдере, является эксперимент LHCb. Данные этого эксперимента, собранные во время первого и второго периодов работы коллайдера, были использованы более чем в 600 научных трудах, некоторые из которых содержали значимые открытия. Все эти научные труды находятся в открытом доступе, а недавно, руководство Европейской организации ядерных исследований CERN приняла решение о предоставлении свободного доступа к исходным данным через специализированный портал.
На первом этапе в открытый доступ попало около 20 процентов данных, собранных экспериментом LHCb в 2011 и 2012 году. Объем этих данных составляет 200 терабайт, в которых заключена информация о столкновениях протонов, зарегистрированных датчиками, которая прошла через процедуру предварительной фильтрации. Данные, включающие траектории вторичных частиц, классифицированы и сгруппированы по категориям, каждой из которых соответствует один из 300 видов известных процессов или типа распада. Формат данных является внутренним форматом, используемым учеными эксперимента LHCb.
Для того, чтобы облегчить работу с этими данными, они сопровождаются обширной документацией, метаданными и глоссарием, поясняющим несколько сотен специфических терминов. Работа с этими данными возможна при помощи открытого программного обеспечения, в основу которого легли алгоритмы, разработанными физиками эксперимента LHCb. Но, вполне вероятно, какая-нибудь из заинтересованных научных организаций создаст и свое программное обеспечение, благо форматы всех файлов данных описаны с особой тщательностью.
Открытые данные эксперимента LHCb могут быть использованы в качестве дополнения во время физических исследований различного типа. "Все это предназначено для профессиональных ученых, для работы с этими данными требуется некоторый уровень знаний в области физики элементарных частиц" - пишут представители CERN, - "Но мы даем возможность сделать попытку каждому желающему, и, вполне вероятно, что наши данные станут основой новых направлений исследований в таких областях, как обработка Больших Данных и искусственный интеллект".
А в будущем руководство CERN планирует открыть свободный доступ к еще большему количеству данных эксперимента LHCb и, возможно, других экспериментов коллайдера.