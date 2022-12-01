 | Вчера, 06:02 | Новости науки и техники

Открыт свободный доступ к части исходных данных, собранных на Большом Адронном Коллайдере

Пример данных эксперимента LHCb


Известно, что одним из основных экспериментов, проводимых на Большом Адронном Коллайдере, является эксперимент LHCb. Данные этого эксперимента, собранные во время первого и второго периодов работы коллайдера, были использованы более чем в 600 научных трудах, некоторые из которых содержали значимые открытия. Все эти научные труды находятся в открытом доступе, а недавно, руководство Европейской организации ядерных исследований CERN приняла решение о предоставлении свободного доступа к исходным данным через специализированный портал.

На первом этапе в открытый доступ попало около 20 процентов данных, собранных экспериментом LHCb в 2011 и 2012 году. Объем этих данных составляет 200 терабайт, в которых заключена информация о столкновениях протонов, зарегистрированных датчиками, которая прошла через процедуру предварительной фильтрации. Данные, включающие траектории вторичных частиц, классифицированы и сгруппированы по категориям, каждой из которых соответствует один из 300 видов известных процессов или типа распада. Формат данных является внутренним форматом, используемым учеными эксперимента LHCb.

Для того, чтобы облегчить работу с этими данными, они сопровождаются обширной документацией, метаданными и глоссарием, поясняющим несколько сотен специфических терминов. Работа с этими данными возможна при помощи открытого программного обеспечения, в основу которого легли алгоритмы, разработанными физиками эксперимента LHCb. Но, вполне вероятно, какая-нибудь из заинтересованных научных организаций создаст и свое программное обеспечение, благо форматы всех файлов данных описаны с особой тщательностью.

Открытые данные эксперимента LHCb могут быть использованы в качестве дополнения во время физических исследований различного типа. "Все это предназначено для профессиональных ученых, для работы с этими данными требуется некоторый уровень знаний в области физики элементарных частиц" - пишут представители CERN, - "Но мы даем возможность сделать попытку каждому желающему, и, вполне вероятно, что наши данные станут основой новых направлений исследований в таких областях, как обработка Больших Данных и искусственный интеллект".

А в будущем руководство CERN планирует открыть свободный доступ к еще большему количеству данных эксперимента LHCb и, возможно, других экспериментов коллайдера.


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