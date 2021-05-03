Марсианский вертолет Ingenuity переместился на новую площадку в ходе пятого испытательного полета
Марсианский вертолет Ingenuity успешно совершил очередной, пятый по счету, испытательный полет. Маленький винтокрылый летательный аппарат взлетел из его старого местоположения в кратере Jezero, которое получило название области Братьев Райт, и, совершив перелет, длившийся 108 секунд, переместился на новое место, расположенное на 129 метров на юг от первоначального.
Последний полет вертолета Ingenuity был проведен 7 мая 2021 года, и он является началом новой фазы программы тестирования. Если все предыдущие полеты были сосредоточены на испытаниях технологий, использованных в конструкции летательного аппарата, то в ходе следующей фазы испытаний все это будет рассматриваться с точки зрения будущих планетарных миссий.
Пятый полет, в ходе которого вертолет Ingenuity летел на высоте 10 метров, является первым разом в истории, когда летательный аппарат совершил перемещение от одного местоположения к другому на другой планете. Новый "аэродром" для вертолета Ingenuity был выбран при помощи изображений, снятых камерой вертолета во время предыдущих полетов. Полученные изображения были сведены в одно качественное стереоскопическое изображение, используя которое специалисты НАСА нашли новую подходящую площадку с плоской поверхностью и свободную от помех и преград любого типа.
Кроме тестирования способности вертолета Ingenuity летать и выполнять маневры с расчетной точностью, у пятого испытательного полета имелась еще одна цель. Так как основным аппаратом миссии все же является марсоход Perseverance, который должен постоянно перемещаться от одного места исследований к другому, то вертолет Ingenuity должен быть в состоянии постоянно следовать вместе с ним так, чтобы иметь возможность всегда быть на связи и передавать собираемые данные. Достаточно скоро, начиная выполнение свое основной научной миссии, марсоход Perseverance произведет очередное и самое дальнее перемещение, а до этого момента вертолет Ingenuity совершит еще несколько коротких перелетов, что подтвердит его способность шагать с марсоходом "нога в ногу".
"Наш план заключается в организации полетов вертолета Ingenuity таким образом, чтобы они не могли снизить темпы исследований марсохода Perseverance" - рассказывает Боб Бэларам (Bob Balaram), главный инженер проекта Ingenuity в Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL), - "В течение следующих недель мы увеличим количество полетов вертолета и добавим некоторые дополнительные данные к уже собранному обширному набору аэродинамических данных, характеристик полета и т.п. Эти данные расширят наши знания о воздухоплавании на других планетах и позволят рассчитать оптимальный режим проведения операций вертолетом Ingenuity".