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Сэр Ричард Брэнсон успешно слетал в космос на борту своего космического корабля

Запуск двигателя VSS Unity


Вчера сэр Ричард Брэнсон, основатель известной компании Virgin Galactic, совершил свой первый полет за границу земной атмосферы на борту своего космического корабля-самолета VSS Unity. Космический корабль, на котором находился целый экипаж из сотрудников компании Virgin Galactic, после пребывания в космическом пространстве совершил планирующий спуск и мягкую посадку на полосу космодрома в Нью-Мексико. Эта миссия, получившая название Unity 22, стала четвертым испытательным полетом в космос для космического корабля VSS Unity, и первым для Брэнсона, который ждал этого момента более десятилетия.

Миссия Unity 22


Космический корабль-самолет VSS Unity был поднят в воздух в воскресенье в 10:40 по местному времени, будучи прикрепленным к самолету-носителю WhiteKnightTwo с двойным фюзеляжем. Через 50 минут после взлета на высоте 13 700 метров VSS Unity был выпущен в самостоятельный полет и запустил свой ракетный двигатель. Тяга этого двигателя позволила кораблю VSS Unity набрать высоту 88.5 километров (55 миль), т.е. немного выше признанной границы между атмосферой и космосом.

Экипаж космического корабля VSS Unity во время пребывания в космосе испытал состояние невесомости, после чего корабль начал процедуру возвращения, которая благополучно закончилась на полосе космодрома Spaceport America в Нью-Мексико, который является базой компании Virgin Galactic.

Космический корабль VSS Unity в космосе


На борту космического корабля VSS Unity во время полета, кроме сэра Ричарда Брэнсона, находились два пилота, Дэйв Маккей и Майкл Мэсуччи, и три пассажира - астронавт-инструктор Бет Моисей, ведущий инженер Дэйв Маккей и вице-президент по связям с американским правительством Сириша Бандла.

И в заключении следует заметить, что сэр Ричард Брэнсон должен был отправиться в космос немногим позже. Однако, конкуренция со стороны Джеффа Безоса, который собрался 20 июля также отправиться в космос на борту собственной ракеты New Shepard, заставила Ричарда Брэнсона пересмотреть свои планы и внести коррективы в состав экипажа миссии Unity 22. Отправляясь в космос в составе этой миссии, Ричард Брэнсон продемонстрировал всем свою уверенность в безопасности полетов на новых космических кораблях компании Virgin Galactic и нам остается лишь пожелать удачи во всех его дальнейших начинаниях.


Ключевые слова:
Virgin Galactic, Космический, Корабль, VSS Unity, Полет, Космос, WhiteKnightTwo, Unity 22

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    Сегодня, 09:48
    #1 Написал: FomaNeverujuwij

    Публикаций: 0
    Комментариев: 4316
    88.5 километров (55 миль), т.е. немного выше признанной границы между атмосферой и космосом


    ИМХО, не долетели до настоящего космоса. "Признанная граница между атмосферой и космосом" начинается со 100-120 километров. Так что Джефф Безос прав, этот полет вряд-ли можно считать полетом в настоящий космос.

    Правда и Безос собрался взлететь на своей ракете на 100 км. И этого тоже в некоторых районах земного шара может быть мало для выхода в открытый космос


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    Боже ты мой! Что в этом непонятного? Это же элементарнейшая квантовая механика, а не какая-то там вам высшая математика!
        
    Сегодня, 18:05
    #2 Написал: bagol

    Публикаций: 0
    Комментариев: 28
    Эта шмакадявка и не предназначена для полноценного космического полета. Все-таки наличие такого "жидкого" оперения, один моторчик и отсутствие термозащиты даже не взлетая можно оценить возможности. И тем не менее с высоты 88 км посмотреть на Землю интересно, хотя и не самое удачно выбранное место - кругом пустыня.
    А как пафосно грузились, а как пафосно встречали. Тьфу. Панты.
        

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