Сэр Ричард Брэнсон успешно слетал в космос на борту своего космического корабля
Вчера сэр Ричард Брэнсон, основатель известной компании Virgin Galactic, совершил свой первый полет за границу земной атмосферы на борту своего космического корабля-самолета VSS Unity. Космический корабль, на котором находился целый экипаж из сотрудников компании Virgin Galactic, после пребывания в космическом пространстве совершил планирующий спуск и мягкую посадку на полосу космодрома в Нью-Мексико. Эта миссия, получившая название Unity 22, стала четвертым испытательным полетом в космос для космического корабля VSS Unity, и первым для Брэнсона, который ждал этого момента более десятилетия.
Космический корабль-самолет VSS Unity был поднят в воздух в воскресенье в 10:40 по местному времени, будучи прикрепленным к самолету-носителю WhiteKnightTwo с двойным фюзеляжем. Через 50 минут после взлета на высоте 13 700 метров VSS Unity был выпущен в самостоятельный полет и запустил свой ракетный двигатель. Тяга этого двигателя позволила кораблю VSS Unity набрать высоту 88.5 километров (55 миль), т.е. немного выше признанной границы между атмосферой и космосом.
На борту космического корабля VSS Unity во время полета, кроме сэра Ричарда Брэнсона, находились два пилота, Дэйв Маккей и Майкл Мэсуччи, и три пассажира - астронавт-инструктор Бет Моисей, ведущий инженер Дэйв Маккей и вице-президент по связям с американским правительством Сириша Бандла.
И в заключении следует заметить, что сэр Ричард Брэнсон должен был отправиться в космос немногим позже. Однако, конкуренция со стороны Джеффа Безоса, который собрался 20 июля также отправиться в космос на борту собственной ракеты New Shepard, заставила Ричарда Брэнсона пересмотреть свои планы и внести коррективы в состав экипажа миссии Unity 22. Отправляясь в космос в составе этой миссии, Ричард Брэнсон продемонстрировал всем свою уверенность в безопасности полетов на новых космических кораблях компании Virgin Galactic и нам остается лишь пожелать удачи во всех его дальнейших начинаниях.