Робот GITAI S1 прошел успешные испытания на борту космической станции

Компания GITAI Japan Inc. является относительно молодой японской компанией, разрабатывающей универсальных роботов, предназначенных для эксплуатации в космосе. И недавно компания GITAI провела успешную демонстрацию возможностей одного из своих роботов на борту Международной Космической Станции. Во время этой демонстрации робот выполнял различные работы, находясь в шлюзовом модуле Nanoracks Bishop Airlock.Испытания робота GITAI проводились с 13 по 16 октября этого года. Эти испытания стали результатом совместной работы специалистов НАСА и компании GITAI. Компания GITAI, со своей стороны, предоставила робота, получившего название "S1", обеспечила дистанционное управление и передачу информации на Землю. НАСА, с другой стороны, обеспечило запуск робота GITAI S1 на космическую станцию, где астронавты произвели установку этого робота в помещении шлюзовой камеры.Находясь в помещении шлюза, робот GITAI S1 выполнил две задачи, получившие названия In-Space Assembly и Intra-Vehicular Activity. В рамках первой задачи робот произвел монтаж, сборку и подключение элементов панели управления шлюзом, включая и подключение соответствующих кабельных соединений. А в рамках второй задачи робот выполнял запрограммированный набор действий при помощи элементов (переключателей, кнопок и рычагов) панели управления.Большинство действий в обеих задачах робот GITAI S1 выполнил полностью в автономном режиме, лишь в некоторых особых случаях ему была оказана дистанционная помощь со стороны специалистов центра управления модулем Nanoracks в Хьюстоне.Данная демонстрация возможностей космического универсального робота проводилась с целью сбора реальных данных, которые будут использованы позже при создании космического робота следующего поколения, способного работать в открытом космосе за пределами оболочки космического корабля или станции. Именно такие роботы в будущем будут выполнять операции по стыковке, ремонту и обслуживанию собственно космического аппарата, или других космических аппаратов, прибывших на своего рода "космическую станцию техобслуживания".И в заключение отметим, что GITAI - это относительно новый проект, о котором еще мало кто слышал. Данная компания фокусируется на космической робототехнике и стремится к разработке безопасных, надежных и недорогих решений. К 2040 году, согласно планам руководства компании, компания должна стать одним из ведущих партнеров компаний, осуществляющих запуск в космос собственных космических аппаратов. Плюс к этому, роботы компании GITAI могут стать основной "рабочей силой", руками которой будут построены первые базы на Луне, Марсе и других планетах нашей системы.