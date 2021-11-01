Красочная "открытка", переданная с Марса марсоходом Curiosity

Не так давно небезызвестный марсоход Curiosity
сделал несколько замечательных снимков с его текущего местоположения, находящегося на одном из склонов горы Шарп
. Некоторые из членов научной команды миссии были настолько впечатлены красотами открывшегося марсианского пейзажа, что он объединили два варианта черно-белых изображений, снятых в различное время суток и воссоздали цвета, которые более-менее близки к реальным цветам. И в результате этого появилась красочная "открытка" с Красной планеты.
Марсоход Curiosity производит панорамную съемку
с углом обзора в 360 градусов каждый раз, когда он завершает очередной этап передвижения. Для облегчения передачи данных на Землю снимки делаются в достаточно низком разрешении и хранятся в формате с максимальным уровнем сжатия, а значит, в минимальном качестве. Однако, увидев величие открывшегося марсоходу марсианского пейзажа, руководство миссии решило передать аппарату команды, согласно которым были сделаны и переданы на Землю дополнительные снимки с максимально доступным для навигационных камер качеством.
Снимки были сделаны 16 ноября 2021 года (в 3299-й марсианский день
или Сол, миссии) с одной и той же позиции в 8:30 и в 16:10 по местному марсианскому времени. Разница во времени обеспечила достаточно сильную разницу в уровне освещения и контрасте, что позволило выделить даже самые мелкие подробности. Утренняя сцена была раскрашена в голубые и синие цвета, а вечеряя - в оранжевые, комбинация этих цветов дала оттенки зеленого цвета, весьма оживившего результирующее изображение.
В центре изображения мы можем увидеть начало одного из склонов горы Шарп, горы 5-километровой высоты, в район которой марсоход прибыл еще в 2014 году
. Напомним нашим читателям, что гора Шарп находится практически в центре кратера Гейла, диаметром 154 километра. Вал этого кратера, сформированного ударным воздействием крупного космического тела, имеет высоту около 2.3 километра, он виден на горизонте с расстояния 30-40 километров. И горная гряда на дальнем плане снимка является именно частью вала кратера Гейла.
На удалении 400-800 метров от марсохода видна область "Sands of Forvie", покрытая песчаной рябью
. А фигурантом правой части снимка является скалистое образование "Rafael Navarro Mountain", получившее свое названием в честь одного из членов научной команды миссии, скончавшегося ранее в этом году.