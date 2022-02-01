Астрономы нашли две очень странные звезды, покрытые слоем продуктов "горения" гелия

Ученые-астрономы, использовавшие телескоп Large Binocular Telescope в Аризоне, США, и набор данных, собранных в ходе обзора LAMOST, недавно обнаружили две очень странные звезды, отличающиеся от всего известного
ранее. Эти две звезды, располагающиеся на удалении 10 тысяч световых лет от нас, являются небольшими, но чрезвычайно плотными
и горячими
, температура их поверхности в 10 раз превышает температуру на поверхности Солнца. Но самым интересным является тот факт, что поверхность обоих звезд представляет собой достаточно толстый слой углерода и кислорода
, являющихся продуктами термоядерного сгорания гелия.
Еще более удивительными эти звезды, PG1654+322 и PG1528+025, делает то, что несмотря на наличие оболочки из продуктов термоядерного синтеза, ядра этих звезд все еще состоят из чистого гелия и их "термоядерный реактор" продолжает работать на полную мощность. Обычно звезды с таким химическим составом поверхности уже заканчивают пережигать гелий в их ядрах и находятся на пути превращения в белые карликовые звезды. И эти найденные два случая являются серьезным вызовом большинству из существующих теорий эволюции звезд.
Вполне вероятно, что две найденные звезды будут отнесены к совершенно новому классу
, а сейчас ученые выдвигают теории, которые могут объяснить возникновение такого феномена. "Нашей основной теорией является то, что такие странные объекты, возможно, могли сформироваться в результате очень редкого типа процесса слияния звезд
" - пишут исследователи, - "При совпадении целого ряда условий, относительно маленькая углеродно-кислородная белая карликовая звезда могла разрушиться, после чего ее материя была поглощена звездой-компаньоном, сформировав ее весьма необычную внешнюю оболочку".
Другими словами, при слиянии двух белых карликов
, более крупный и массивный объект разрушает более меньший своей гравитацией. И вместо полного смешивания материи обоих звезд, материя разрушенной звезды просто обволакивает поверхность оставшейся. "Это очень похоже на процесс надевания перчатки на руку" - пишут исследователи, - "Только в данном случае рукой является большая белая карликовая звезда, а перчаткой - материя разрушенной звезды-компаньона".
Далее ученые собираются привести некоторые из космологических моделей в соответствие тому, что им удалось почерпнуть из наблюдений за звездами PG1654+322 и PG1528+025. Кроме этого, открытие этих звезд поставило перед учеными целый ряд других вопросов, ответы на которые им только еще предстоит найти.