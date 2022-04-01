Микроновая - абсолютно новый тип звездного взрыва, обнаруженного недавно учеными-астрономами
Группе ученых-астрономов, работающих с телескопом Very Large Telescope (VLT) Европейской Южной обсерватории, удалось зафиксировать и изучить совершенно новый тип звездных взрывов, который получил название микроновой. Такие взрывы или вспышки происходят на поверхности звезд определенного типа, и в их горниле за несколько часов сгорает звездная материя в количестве 20 000 000 триллионов килограмм в среднем, что эквивалентно количеству материи в 3.5 миллиардах Великих пирамид Гизы.
Микроновые - это весьма мощные события, но по вселенским масштабам они слишком малы. Во время таких взрывов выделяется значительно меньшее количество энергии, чем, к примеру, при взрывах новых. Оба типа, взрывы новых и микроновых, происходят на поверхности белых карликовых звезд, мертвых звезд, массой, сопоставимой с массой Солнца, но размерами с Землю.
Белая карликовая звезда, расположенная в системе с двумя звездами, при помощи сил своей гравитации может "воровать" звездную материю, водород преимущественно, у своего близкого соседа. Когда этот газ падает на очень горячую поверхность карликовой звезды, происходит термоядерная реакция, атомы водорода сливаются, образуя атомы гелия и вызывая взрыв. В случае взрывов новых этот процесс происходит более-менее равномерно на всей поверхности белого карлика и длится обычно в течение нескольких недель.
В случае взрывов микроновых тоже самое происходит в меньшем масштабе на отдельно взятом участке поверхности белого карлика, и длится намного быстрее, в течение нескольких часов. Этому процессу также способствует наличие у белого карлика сильного магнитного поля, которое направляет материю в области магнитных полюсов.
"Мы впервые увидели, что процесс термоядерного синтеза с участием водорода может происходить в отдельно взятой локальной области поверхности звезды" - пишут ученые, - "Водород концентрируется в районе магнитных полюсов и термоядерные взрывы происходят именно в этих регионах".
Обнаруженные взрывы микроновых, являющиеся еще одним подтверждением динамичности Вселенной, по мнению ученых, могут быть очень распространенным явлением. А обнаружены они были только недавно из-за их кратковременной природы, что затрудняет их фиксацию и изучение.
Отметим, что первые намеки на взрыв микроновой были обнаружены учеными в данных, собранных космическим телескопом TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). Заинтересовавшись вспышками, длящимися по нескольку часов, ученые провели серию дополнительных наблюдений при помощи инструмента X-shooter на телескопе VLT. Эти дополнительные наблюдения позволили выявить наличие белой карликовой звезды в исследуемой системе и определить некоторые из параметров происходящих там процессов.
Открытие взрывов микроновых добавило еще один пункт в список известных ученым видов звездных взрывов. Теперь ученые планируют изучить это явление как можно подробней, используя возможности телескопа VLT и нового телескопа New Technology Telescope, также расположенного в Южной Европейской обсерватории. "Мы надеемся получить обширный набор данных, которые позволят нам распутать все загадки, связанные с взрывами микроновых, которые пока еще не очень хорошо вписываются в существующие теории" - пишут ученые.