Астрономы обнаружили новый тип звезд, поверхность которых состоит из продуктов горения гелия

Группа ученых-астрономов из Германии обнаружила весьма странные звезды
, относящиеся к новому, неизвестному ранее типу
. Образцы спектров света этих звезд были получены при помощи телескопа Large Binocular Telescope, США, и Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST), Китай. А весь набор собранных данных позволил ученым вычислить температуру на поверхности и внутри этих звезд, силу их гравитации и ориентировочный химический состав.
Практически все "нормальные" звезды имеют поверхность, состоящую из водорода и гелия. Однако, поверхность звезд нового типа имеет весьма экзотический состав, она состоит преимущественно из углерода и кислорода
, которые, как известно, являются продуктами термоядерного "горения" гелия. Ситуация с этими звездами становится еще загадочней с учетом того, что данные о температурах и диаметре указывают на то, что в недрах звезд все еще продолжает идти интенсивный процесс горения гелия.
"Обычно звезды, имеющие такой химический состав, быстро выжигают все запасы гелия и превращаются в белые карлики" - пишут исследователи, - "Открытие же звезд нового типа представляет собой большую проблему с точки зрения всех существующих теорий касательно эволюции звездного "населения" нашей Вселенной".
У ученых уже имеется теория по поводу природы происхождения звезд нового типа. Согласно этой теории, это может произойти при очень редком совпадении ряда условий во время редкого, самого по себе, случая столкновения и слияния двух белых карликовых звезд
.
Представьте себе систему с двумя белыми карликовыми звездами
, одна из них состоит из кислорода и углерода, так как она уже сожгла все запасы гелия, а вторая еще содержит запасы гелия и активно сжигает его в своем ядре. При некоторой комбинации масс, скоростей и траекторий движений этих двух звезд происходит столкновение, углерод-кислородная звезда разрушается, а ее материя обволакивает звезду, богатую гелием, становясь ее верхним слоем.
Вполне похоже, что озвученная выше теория является единственным вариантом объяснения появления звезд нового типа
, ведь никакие существующие теории и модели звездной эволюции не дают таким звездам ни единого шанса образоваться традиционным, естественным путем. И ученые считают, что эти теории и модели должны быть дополнены отдельным разделом, в котором будут фигурировать двоичные звездные системы, процессы слияния и обмена материей между звездами таких систем.