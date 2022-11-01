Ближайшая к нам черная дыра находится на удалении 1600 световых лет
Не так давно ученые-астрономы обнаружили небольшую черную дыру, скрывающуюся в области созвездия Змееносца на удалении 1600 световых лет от нас. И теперь эта черная дыра, названная Gaia BH1, является самой близкой к Земле среди всех известных черных дыр. Предыдущий обладатель этого титула был удален от нас на расстояние, превышающее расстояние между Землей и Gaia BH1 в три раза.
Черная дыра Gaia BH1 является частью бинарной системы, второй частью которой является подобная Солнцу звезда, вращающаяся вокруг черной дыры. Этот космический объект был обнаружен впервые телескопом Gemini North на Гавайях, а дальнейшие его исследования проводились при помощи космической обсерватории Gaia. Именно эти исследования показали некоторые странности движения звезды, в которых просматривалось влияние какого-то крупного космического объекта.
Дальнейшие измерения позволили точно установить орбитальный период вращения звезды и вычислить массу сопутствующего невидимого объекта. Большие затруднения в этом деле вызывало то, что черная дыра Gaia BH1 абсолютно неактивна, она не поглощает материю из окружающего пространства, нагревая ее до высоких температур и не излучая рентгеновского излучения при этом. Единственным видимым признаком ее существования являются эффекты от воздействия ее гравитации на движение звезды-компаньона.
Ученые провели моделирование множества различных сценариев динамики движения, и так и не смогли найти ни одного подходящего для объяснения варианта. Более того, все существующие теории касательно бинарных систем, включающих черную дыру и звезду, также не объясняют динамику системы Gaia BH1. Согласно этим теориям, звезда в такой системе должна быть очень крупной, и ранее она должна была соседствовать с еще более крупной звездой, которая позже схлопнулась в черную дыру.
"Этот случай является первым в истории подтвержденным обнаружением в нашей Галактике подобной Солнцу звезды, вращающейся по широкой орбите вокруг черной дыры звездного класса, т.е. имеющей массу, сопоставимую с массой некоторых звезд" - пишут исследователи.
Для того, чтобы разобраться в динамике системы Gaia BH1 и откорректировать существующие теории и модели, астрономам потребуется найти и изучить еще множество подобных бинарных систем. И они очень надеются на помощь в этом деле существующих и новых астрономических инструментов, таких, как космические рентгеновские обсерватории IXPE, NICER и NuSTAR.