Марсианский "вертолет" Ingenuity совершил первый полет под управлением новой навигационной системы
Если сравнить последний полет (Flight 34) марсианского вертолета Ingenuity с предыдущими полетами, то вы не найдете там ничего выдающегося. Вертолет поднялся на высоту 5 метров, завис там на некоторое время, после чего совершил посадку на то же самое место, и все это заняло всего 18 секунд времени. Однако, этот полет стал первым полетом, проведенным под управлением новой навигационной системы, благодаря которой Ingenuity сможет в будущем самостоятельно находить безопасные посадочные площадки, разбросанные между скалами на поверхности.
В течение нескольких прошлых недель специалисты Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL) загружали и тестировали череду обновлений программного обеспечения бортового компьютера Ingenuity. Эти обновления дали вертолету две новые функции - новую систему определения и предотвращения опасности, возможность составления и использования цифровых карт поверхности прямо во время полета.
Отметим, что изначально навигационная система Ingenuity была разработана для действий на относительно гладких участках марсианской поверхности, таких, как место Wright Brothers Field. Поскольку марсоход Perseverance начал двигаться в другие области кратера Джезеро, то характер поверхности кардинально изменился, и это стало вызывать некоторые сложности с проведением полетов.
Во время предыдущих полетов, пилоты вертолета Ingenuity должны были предварительно найти безопасные посадочные площадки. Однако, поверхность кратера Джезеро имеет скалистый характер, и даже камерам марсохода Perseverance тяжело рассмотреть подходящие ровные площадки среди каменного хаоса.
Теперь же вертолет Ingenuity сможет при помощи своей смотрящей вниз навигационной камеры самостоятельно найти и выбрать самую ближайшую безопасную площадку. Этот процесс будет проводиться во время всего полета, и когда настанет время приземления, Ingenuity самостоятельно направится к ближайшей подходящей площадке.
Кроме того, первый вариант навигационной системы был разработан для обеспечения полетов над ровной поверхностью. Теперь же вертолету приходится летать и над возвышенностями, но навигационная система считает это ошибкой и пытается ее исправить путем изменения курса полета. На коротких полетах это практически незаметно, но при совершении длительных полетов эти ошибки накапливаются, и для совершения посадки требуется площадка достаточно больших размеров, что является редкостью в нынешнем местоположении марсохода и вертолета.
Теперь же, обновления навигационной системы позволяют на лету строить цифровые карты местности, которые, в свою очередь, используются для коррекции упомянутых выше ошибок. Это позволяет вычислять текущее положение Ingenuity с более высокой точностью, и это позволит вертолету садиться на небольшие площадки.
Собранные в результате полета Flight 34 данные будут использованы специалистами JPL для тщательных проверок правильности работы всех составных частей новой навигационной системы. И лишь только после этих проверок могут появиться какие-нибудь гарантии того, что вертолет Ingenuity сможет и далее сопровождать марсоход Perseverance, оказывая ему всяческую помощи и поддержку по мере необходимости.