Астрономы обнаружили галактику, ставшую самой большой среди всех известных
Гигантская радиогалактика Alcyoneus, расположенная на удалении 3 миллиардов световых лет от нас, простирается в космос на расстояние в 5 мегапарсек. Это эквивалентно приблизительно 16.3 миллионам световых лет, и это делает галактику Alcyoneus самым большим известным космическим объектом галактической природы. Данное открытие подчеркивает наше недостаточное понимание природы этих космических "колоссов" и того, что стимулирует их рост до таких невероятных размеров.
Гигантские радиогалактики являются еще одной из загадок Вселенной. Они состоят из центральной галактики, обычного скопления звезд, вращающихся вокруг галактического ядра, содержащего сверхмассивную черную дыру. Из недр центральной галактики в пространство выбрасываются колоссальные джеты, формирующие в пространстве огромные лепестки. Эти джеты и лепестки, взаимодействуя с межгалактической средой, работают подобно ускорителю электронов, синхротрону, что приводит к интенсивному излучению в радиодиапазоне.
Сейчас астрономам известно, что за формирование джетов несет ответственность сверхмассивная черная дыра в центре галактики, которая находится в крайне активном состоянии, интенсивно поглощая материю их окружающего ее гигантского диска. Но не вся материя этого диска проваливается глубже горизонта событий черной дыры, ее малая часть ускоряется и попадает в районы полюсов черной дыры, где она извергается в космос в виде потоков ионизированной плазмы на скоростях, приближающихся иногда к скорости света.
И эти потоки, джеты, могут преодолеть огромные расстояния, прежде чем они начнут рассеиваться и формировать лепестки, излучающие радиоволны.
Это вполне распространенный во Вселенной процесс, даже у Млечного Пути имеются свои радио-лепестки. Но вот чему у ученых нет объяснения, это почему у некоторых обычных с виду галактик эти лепестки разрастаются до огромных размеров, исчисляющихся в мегапасеках, благодаря чему такие галактики называют гигантскими радиогалактиками.
Вернемся к недавно обнаруженной радиогалактике Alcyoneus. Она была найдена при помощи массива данных, собранных радиотелескопом LOFAR (LOw Frequency ARray), в состав которого входит приблизительно 20 тысяч антенн, разбросанных по 52 местам в Европе и связанных в единую сеть. Данные были пропущены через фильтр, позволивший убрать радиосигналы от компактных источников, которые могли помешать обнаружению более слабых сигналов от огромных лепестков радиогалактик.
И даже после этого автоматика и программное обеспечение не смогли распознать на полученном изображении ничего интересного, а галактика Alcyoneus была обнаружена благодаря использованию самого совершенного на свете инструмента по распознаванию образов - глаз и мозга человека. После этого ученые измерили размер галактики, который составил 5.04 ± 0.05 мегапарсека.
Далее, используя данные обзора Sloan Digital Sky Survey, ученые изучили центральную галактику, которая оказалась вполне себе нормальной эллиптической галактикой, масса которой равна 240 миллиардам солнечных масс, в центре которой находится сверхмассивная черная дыра с массой в 400 миллионов солнечных масс.
Оба из этих параметров находятся практически на самом нижнем пределе значений, необходимых для формирования гигантских радиогалактик. При таких показателях и в нормальных условиях, галактика Alcyoneus не должна была вырасти до таких ужасающих размеров, а ее лепестки не должны так интенсивно излучать радиоволны.
Ученые считают, что причиной данного феномена может быть то, что центральная галактика радиогалактики Alcyoneus располагается в области пространства, в которой плотность материи гораздо ниже среднего значения по Вселенной, что позволяет джетам распространяться на большие расстояния, не встречая сопротивления. Еще одним объяснением может быть то, что центральная галактика находится точно в точке узла, в котором переплетены несколько нитей космической вселенской сети.
Так или иначе, ученые считают, что радиогалактика Alcyoneus все еще продолжает увеличиваться в размерах и сейчас, но темпы этого процесса измерить не предоставляется возможным из-за разделяющего нас большого расстояния и длительного времени, требующегося для проведения наблюдений.