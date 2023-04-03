Астрономы обнаружили самый "плоский" тип космического взрыва

Некоторое время назад ученые-астрономы обнаружили новый тип космических взрывов
, которые сильно озадачили их за счет своей крайне необычной формы. Большая часть материи, разбросанной по окружающему пространству, имеет форму правильного и чрезвычайно тонкого диска, и это, в свою очередь, совершенно не вписывается во все то, что мы знаем о взрывах в космосе.
Наблюдаемый взрыв относится к типу быстрых синих оптических переходных процессов (Fast Blue Optical Transients, FBOT). Это чрезвычайно редкий тип взрывов, на данный момент ученым известны лишь считанные единицы подобных случаев. Первый подобный взрыв был обнаружен лишь в июне 2018 года, и он имеет название AT2018COW.
Обычно взрывы звезд являются сферическими или близкими к сферической форме, так как и сами звезды являются сферами. Однако FBOT-взрыв, который был найден в недрах галактики на удалении 180 миллионов световых лет от нас, не имеет со сферической формой ничего общего. Ученые подозревают, что огромный плоский диск, появившийся спустя несколько дней после момента взрыва, является разметанной по пространству материей, извергнутой умирающей звездой перед самим взрывом.
Открытие нового FBOT-взрыва было сделано после регистрации вспышки поляризованного света, зарегистрированной телескопом Liverpool Telescope. Измерения параметров поляризации света позволило ученым определить форму и размеры области взрыва, который по площади сопоставим с площадью Солнечной системы. Дополнительные данные, полученные позднее, позволили воссоздать трехмерную форму взрыва, достаточно точно определить толщину и границы слоя материи диска.
Пока еще астрономам неизвестно, почему FBOT-взрывы являются столь яркими и динамичными. Пролить свет на эти вопросы смогут лишь дополнительные наблюдения и исследования, которые уже запланированы на ближайшее время учеными из обсерватории Vera Rubin Observatory, расположенной в Чили.
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